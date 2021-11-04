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Büyükelçi Taşhan Ak Outomotive’i ziyaret etti

Türkiye’nin Slovenya Büyükelçisi Aylin Taşhan, Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş ile birlikte, Koper şehrinde 4 yıl önce faaliyete geçen Küçükoğlu Holding’e bağlı Ak Automotive fabrikasını gezerek incelemelerde bulundu.

Ekonomi 04.11.2021, 13:49
Büyükelçi Taşhan Ak Outomotive’i ziyaret etti

Türkiye’nin Slovenya Büyükelçisi Aylin Taşhan, Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş ile birlikte, Koper şehrinde 4 yıl önce faaliyete geçen Küçükoğlu Holding’e bağlı Ak Automotive fabrikasını gezerek incelemelerde bulundu.

Otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Ak Automotive’in Slovenya’nın önemli deniz ticaret merkezlerinden biri olan Koper şehrindeki fabrikası, geçtiğimiz günlerde iki önemli konuğu ağırladı. Türkiye’nin Slovenya Büyükelçisi Aylin Taşhan ve Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş, Küçükoğlu Holding’in İtalyan Palladio Holding’e bağlı Cimos Kinematika fabrikasını satın alarak 2018 yılında faaliyete geçirdiği Ak Automotive fabrikasını ziyaret etti. Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu ve Fabrika Direktörü Bülent Göral tarafından ağırlanan Taşhan ve Türkeş, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak fabrika yetkililerinden bilgi aldılar.

Ziyarette, Slovenya’nın ekonomik durumu hakkında Ak Automotive üst seviye yöneticileriyle değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Taşhan, Ak Automotive’in Slovenya’daki yatırım stratejisi ve geleceğe yönelik hedefleriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirme de yapan Büyükelçi Taşhan, küresel ekonomi içinde çok önemli yer tutan otomotiv sektöründe bir Türk firmasının yurtdışına yatırım yapmasının gurur verici olduğunu söyledi. Ak Automotive fabrikasının buradaki üretimiyle hem Slovenya’nın, hem Türkiye’nin ekonomisine katkı yaptığını vurgulayan Büyükelçi Aylin Taşhan, Slovenya’da Türk yatırımcılara her konuda destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ak Automotive Slovenya Fabrika Direktörü Bülent Göral da, 17 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikanın, dünya devi otomobil markalarına pedal kutuları, menteşe grupları ve el freni gibi mekanizmalı emniyet parçaları ürettiğini söyledi. Küçükoğlu Holding’in küresel pazarda emin adımlarla yükselmeye devam ettiğini ve müşteri beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Göral, “Büyükelçimiz Aylin Taşhan ve Ticaret Başmüşavirimiz Asuman Kılıç Türkeş’in desteğini arkamızda hissetmek, moral ve motivasyonumuzu daha da yükseltmiştir. Büyükelçilik yetkililerimizi her zaman fabrikamızda ağırlamaktan onur duyarız” dedi.

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu’da yapılan ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek yüzde yüz yerli bir grup olarak Avrupa pazarında da üretim yapmaya ve küresel pazarda etkili olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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