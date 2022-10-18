Büyük zorluklarla üretilen kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı

Diyarbakır’da kış mevsimi öncesinde zorlu şartlarda üretilen kışlık peynirler, satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde besicilik kapasitesinin büyük olmasından dolayı üretilerek yurdun dört bir yanına gönderilen peynir, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk hava depolarından çıkarılarak tezgahlara konuldu.

İlkbahar aylarında keçi, koyun ve inekten sağılan sütle yapılan kışlık peynir, nisan ve mayıs aylarında soğuk hava depolarına konulmaya başlanıyor. Aylarca depolarda bekletilen peynirler, eylül ve ekim aylarının sonlarına doğru çıkarılıyor.

"Ne kadar bekletilirse tadı o kadar iyi olur"

Sur ilçesinde yıllardır peynircilik yapan Hamza Esin, kışlık peynirlerin ne kadar fazla bekletilirse tadının bir o kadar daha iyi olacağını söyledi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte depolardaki peynirlerini tezgahlara çıkarıp müşterilere sunduğunu belirten Esin, “Salamura, örgü, yarım erimiş peynir ve otlu peynir kış aylarında tercih edilen çeşitlerdendir. Bunlar, ilkbahar aylarında keçi, koyun ve inek sütlerinden toplanıp bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Nisan ve mayıs aylarında kışlık peynirlerimiz üretiliyor. Bu peynirlerin tuzları biraz daha fazla veriliyor. Kışlık peynirler ne kadar fazla depolarda kalırsa tadı bir o kadar güzel ve yağlı olur. En az 3 ay depolarda bekletilmesi gerekiyor. Eylül ve ekim aylarında kışlık peynirlerimizi çıkarmaya başlıyoruz” dedi.

Peynir pazarlarındaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu ifade eden Esin, “Kışlık peynirlerimiz yerli ve doğal üretimdir. Marketlerdeki peynirler fabrika çıkışlı olduğu için sağlık açısından pek de iyi olmayabiliyor. Bizim köy peynirlerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimden geçip öyle satışa sunuluyor” ifadelerini kullandı.

30 yıla yakındır yurt dışında yaşadığını belirten müşteri Mehmet Oruç, peynir fiyatlarının uygun olduğunu söyleyerek, “Lüks mekanlarda bir bardak çay ve kahve 50 liraya satılıyorsa, peynirin kilosunun 120 lira olması gayet normaldir. Kışlık peynir sofralarımızın vazgeçilmezidir. Kış ayları da yaklaştığı için mecbur kışa hazırlık yapmamız gerek” diye konuştu.