Büyük fabrikalar odunu ateşliyor

Samsun Odun Pazarı esnafı, büyük fabrikaların yüksek miktarda odun alarak fiyatı artırdığını, bu durumun da kendi işlerinin yarıya yakın düşmesine yol açtığını söyledi.

Türkiye genelinde artan odun ve kömür fiyatları vatandaşları etkilediği kadar satıcıları da etkiledi. Samsun Odun Pazarı esnafları geçen yıldan bu zamana odun fiyatlarının 2 kata yakın arttığını ifade ederken, satışların da aynı oranda düştüğünü ifade etti. Odun ateşi ile çalışan birçok fırının artan yakıt maliyeti nedeniyle doğalgaza geçtiğini dile getiren esnaf, fiyat artışının sebebi olarak ise büyük fabrikaların piyasadan yüksek miktarda odun almasını gösterdi.

“Geçen sene 450 TL’ye kapı teslimi sattığım odun şu anda 1000 TL”

Ailesinin 81 yıldır odunculuk yaptığını dile getiren Zeki Eserkaya, “Odun fiyatları geçen seneye nazaran aşırı derecede arttı. Alış fiyatımız her hafta 100 TL artıyor. Geçen sene 450 TL’ye kapı teslimi sattığım odun şu anda 1000 TL. Bunun önü de karanlık. Odunun tonu belki de bin 500 TL’ye kadar çıkacak. Fabrikalar çok miktarda odun aldığı için fiyatlar artıyor. İhaleden mal alamıyoruz. İhaleye girdiğimizde fabrikaların satış müdürleri tavan fiyat verip, bizim almamızı engelliyorlar. Fiyatlar satışlarımızı olumsuz anlamda etkiledi. Ben çoğunlukla fırınlara odun veriyorum. Onların çoğu da doğalgaza geçmeye başladı. Bizim meslek de öldü gibi bir şey oldu” dedi.

“750 TL’ye aldığım odunun tonunu bin TL’ye satabilirim”

15 yıldır odun pazarında esnaflık yapan Kenan Keskin, “Ben geçen sene odunun tonunu 450 TL’den alıyordum. Bu sene 750 TL’den odun alıyorum. Müşterilerimiz bu durumdan memnun değiller. Enerji fabrikalarının çok odun alması sebebiyle fiyatlar arttı. Biz de bu zamları müşterilere aktarmak zorunda kalınca odun fiyatları arttı. Oduncular pazarındaki tüm esnaf kan ağlıyor. Bugün kömürün tonu 3 bin TL’yi geçti. Halimiz kötü. Müşteri odun almaya geliyor. Bin TL diyorum. 750 TL’ye tonunu aldığım odunu bin TL’ye satabilirim. Boşuna mı hamallık yapacağız. Fiyat soran çok pahalı diyor, almadan gidiyor. İşlerimiz oldukça düştü. Geçen sene ayda 130 ton odun satıyordum, şu anda 70 ton odun satıyorum. Neredeyse satışlarımız yarı yarıya düştü. Birçok fırıncı müşterim odun fiyatlarından dolayı doğalgaza geçti. Onlara da hak veriyorum ama doğalgaz fiyatları da aldı başını gitti” diye konuştu.

“Büyük fabrikaların çok yüksek miktarda odun alması fiyatları etkiledi”

Fiyat artışının nedeninin büyük fabrikalar olduğunu belirten 25 yıldır odun satışı yapan Kadir Dinç, “Geçen sene odunun tonunu en fazla 600 TL’ye satmıştım. Son artışın ardından bu sene odunun tonu cinsine göre 1100 TL’ye kadar çıktı. Müşteriler mağdur. İnsanları zor ikna ediyoruz. Odunun bu kadar artış göstermesi insanları bayağı mağdur etti. Büyük fabrikaların çok yüksek miktarda odun alması fiyatları etkiledi. Durum böyle olunca biz de ister istemez zam yapmak zorunda kaldık. Vatandaş mağdur oldu. Kar marjlarımız geçen seneyle aynı kaldı. Şu anda biz 800 TL’ye odunun tonunu alıyoruz. Buna kestirme, işçilik, elektrik, şerit, yakıt maliyeti de eklenince biz de odunu bin TL gibi rakamlara satmak zorunda kalıyoruz. Bu zamlar nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Ben meşe, gürgen ve pelit ağacı alıyorum, kışın satılması için insanlara satıyorum” şeklinde konuştu.