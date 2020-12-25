Büyük bankalar hizmetlerini ücretlendirmeye başlıyor

Normal zamanlarda, 1 trilyon doların üzerinde miktarlarda varlıkları yöneten bankalar, yastık altında bekleyen nakdin peşine düşmezdi. Ancak Banco Santander ve ING gibi Avrupa’nın finans devleri, mevduat sahiplerinden daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Bankaların sunduğu hizmetler için ücret talep etmesi ya da varolan ücretleri yükseltmesi, eksi faiz oranlarının Euro Bölgesi’ndeki bankaların, maliyetleri müşterilere aktaracağını gösteriyor.

Bu strateji, mevduat sahiplerinin düşük maliyetli yeni nesil bankalara (neobank) geçişini hızlandırarak ters tepebilir. Ancak aynı zamanda, geleneksel bankaların daha kazançlı ürünler sunmasını da sağlayabilir.

Santander’ın eski CEO’su ve özel sermaye şirketi Magnum Capital Industrial Partners’ın kurucusu Angel Corcostegui, bir bankacı için “bankada yalnızca bir mevduat hesabı bulunan müşteri, para kaybettirir” dedi. Bankacılık hizmetlerinin ücretli hale getirilmesi, muhtemelen, düzenli bir geliri olmayan ya da finans ürünlerini alacak durumu bulunmayanları daha fazla etkileyecek.

Finansal tüketici denetleyicisi Asufin’in Başkanı Patricia Suarez, “bankalar kar sağlayan müşterileri, kar sağlamayan müşterilerden ayırıyor” dedi.

Bloomberg’in haberine göre, İspanya’da Santander yeni yılda, maaş müşterisi olma ve en az bir Finans ürünü satın alma gibi belirli kriterleri karşılayamayan müşterilerin mevcut hesaplarına, yaklaşık 20 euroluk aylık ücretler getirilecek. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 29 yaş üzerindeki, maaş müşterisi olmayan ve hesaplarını fatura ödemek için kullanmayan müşterilerden ücret talep etmeye başlıyor. Banka aynı zamanda, vezne hizmetleri için 2 euro ücret alacak ve para transferlerinin %0,4’ünü ücret olarak talep edecek.

Asya ve ABD bankaları hala pozitif faizlere güvenebiliyor olsa da, Avrupa’da 5 yıldır süren eksi faiz oranı uygulaması, bankaların kredi gelirlerine darbe vurdu. Faiz oranlarının 2012 yılından bu yana eksi olduğu Danimarka’da birçok banka, müşterilerinden belirli bir miktarın üzerindeki mevduat hesapları için ücret talep ediyor. İspanya’da yaşayan Michael Soffe, kredi kartı, banka kartı ve para transferi ücretlerinde istikrarlı bir artış olduğunu söyledi. Banco Unicaja’da bir şirket hesabı bulunan Soffe, bu ücretlerin bazılarını iptal edebildiğini ancak ödediği ücret miktarının son yıllarda dörde katlandığını söyledi. Aynı zamanda, emlak sigortası gibi diğer ürünlerin satışı konusunda da baskıların yükseldiğine dikkat çekti.

Soffe, “banka ücretleri, oldukça dikkat çekici şekilde yükseldi” dedi.

Açıklamasının devamında “tüm bankalar aynı zamanda sigorta sahibi olmanızı da istiyorlar” ifadesini kullandı. Bankacılık hizmetlerindeki ücretlerdeki artış, Monzo Bank, Revolut ve N26 Bank gibi düşük bütçeli dijital bankalar için bir fırsat olabilir. Bu bankaların düşük bütçeli yapıları, bankacılık hizmetlerinin ücretsiz olması nedeniyle yeni müşteri çekme konusunda başarılı olabilirler.

Yakın zamanda kredi vermeye başlayan Starling Bank, banka ücretlerinden kaçan müşteriler için çekici bir alternatif olabilir.

Bain & Co.’nun Amerika Kıtası Bankacılık ve Ödemeler Başkanı Joe Fielding, “geleneksel bir bankada olumsuz bir müşteri deneyimi olduğunda, bu işi daha iyi yapan birileri için yeni bir kapı açıyor” dedi. Açıklamasının devamında, “bu durumda, günümüzün koşulları altında dijital bankalar öne çıkıyor” ifadesini kullandı. Ancak Faiz oranları rekor seviyelerde düşükken, Magnum Capital’dan Corcostegui’ye göre, bankacılık hizmetlerini ücretlendirmek mantıklı.