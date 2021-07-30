BUÜ’lü akademisyenden küçükbaş hayvanlar için yeni aşı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ’ın özel sektör iş birliğiyle yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları neticesinde yeni bir ürün daha ortaya çıkarıldı.

Koyun çiçeği ve küçük ruminant vebası (PPR) hastalıklarından korunmak için ayrı ayrı uygulanan aşıların tek bir aşı olarak formüle edilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Elde edilen veriler ışığında bakanlık tarafından onaylanan kombine viral aşıya firma tarafından üretim ruhsatı alındı. GMP (iyi üretim uygulamaları) şartlarında üretilerek yurt dışı satışı da yapılan ürün ile aşı uygulamasında kolaylık sağlandığına işaret eden Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ, lojistik ve aşılama maliyeti gibi alanlarda da önemli tasarruf imkânı elde edildiğini vurguladı. Yeşilbağ, ayrıca BUÜ Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı laboratuvarlarında aşı geliştirme, moleküler epidemiyoloji, aşı suşu elde etmeve antiviral ilâç faaliyeti konularında projeler yürütüldüğünü bilgisini de paylaştı.