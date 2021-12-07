banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı

BUÜ’den tekstil ve hazır giyim ihracatçısına vasıflı personel desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) arasında imzalan protokol ile moda tasarım elemanı yetiştirilecek.

Ekonomi 07.12.2021, 12:31
BUÜ’den tekstil ve hazır giyim ihracatçısına vasıflı personel desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) arasında imzalan protokol ile moda tasarım elemanı yetiştirilecek.

UHKİB ile BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, moda tasarım alanında eğitim, atölye ve laboratuvarların ortak kullanımı için işbirliği anlaşması imzaladı. Protokol sayesinde öğrencilerin meslekî eğitim uygulamaları ve yaz stajları konusunda karşılıklı adımlar atılarak vasıflı insan kaynağı oluşturulacak. Ortak çalışmalar sayesinde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon alanındaki rekabetçiliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Eğitim işbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir arasında imzalandı. Törende Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, kurum temsilcileri, akademik ve idarî personel de hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan protokolün Üniversite-Sanayi işbirliği açısından kıymetli bir örnek olduğuna işaret etti. İhracatın önem kazandığı günlerden geçildiğini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Protokol sayesinde ülke kalkınmasına ciddi katkılar sunan UHKİB ile bulunduğu şehrin ortak aklını temsil eden Bursa Uludağ Üniversitesi’nin teorik bilgilerinin harmanlanacağı projeler elde etme imkânına kavuşmuş olacağız. Üniversiteler, içerisinde bulundukları toplumun sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek ve fikir alışverişleri ile inovatif sonuçlar elde etmek için çalışıyor. Yetiştirdiği insan kaynağı, ulaştığı bilimsel ve teknolojik veriler ile topluma hizmeti önceliyor. Biz bu bilinç ile ilk görev günümüzden itibaren gayretle çalışıyoruz. Bütün ekibimiz bu anlayış içinde hizmet ediyor. Bugün imzalayacağımız protokol de bu anlayışın sonucunda ortaya çıkmıştır. Paydaşı olacağımız bu işbirliğinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Toplumumuzun, milletimizin, iş dünyamızın, akademik camiamızın ve öğrencilerimizin kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ise, “İşimiz ihracat. Ancak bizden ürün değil, tasarım istiyorlar. Bu tasarımı yapmak için elemana ihtiyacımız var. Sektörümüzün ve Bursa’mızın buna çok ihtiyacı var. Üniversitemiz ile görüşmelerimiz sonucu, Dörtlü bir işbirliği yapmaya karar verdik. Üniversite başta olmak üzere, UHKİB, İstanbul’dan İMA ve sanayi işin içerisinde olacak. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayacağımızı düşünüyoruz. Bizler de imkân ve desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah başladığımız heyecanı önümüzdeki senelerde devam ettiririz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından taraflar işbirliği protokolüne imza attı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8