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BUÜ ve Türk Eğitim Sen ‘lisansüstü’ iş birliği yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türk Eğitim Sen ile lisansüstü eğitim programları için iş birliği protokolü imzaladı. Yapılan anlaşma sayesinde tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmaya hak kazanan sendika üyeleri katkı payını indirimli ödeyecek.

Ekonomi 03.02.2021, 11:11
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BUÜ ve Türk Eğitim Sen ‘lisansüstü’ iş birliği yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türk Eğitim Sen ile lisansüstü eğitim programları için iş birliği protokolü imzaladı. Yapılan anlaşma sayesinde tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmaya hak kazanan sendika üyeleri katkı payını indirimli ödeyecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi, topluma hizmet anlayışıyla kent dinamikleri ile ortak projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Lisansüstü ve doktora öğrenci sayısını arttırmayı amaçlayan BUÜ yönetimi, son olarak Türk Eğitim Sen Bursa 2 ve 3 Nolu Şubeleriyle işbirliği protokolü imzaladı. Yapılan protokole göre BUÜ Eğitim Bilimleri Enstitisü’nde açık olan tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve kayıt olmaya hak kazanan Türk Eğitim Sen üyeleri ücret indiriminden faydalanabilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve ürettiklerini toplumla paylaşma sorumlulukları olduğunu söyledi. Bu üç temel fonksiyonun içerisinde ürettiklerini toplumla paylaşma konusuna özel bir önem verdiklerine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite-Toplum işbirliği özelinde, ulaşabildiğimiz her yere gitmeyi ve insanımıza hizmet götürmeyi kendimize asli görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda öğretmenlerimize de özel bir önem veriyoruz. Eğiticilerimizin, öğretmenlerimizin ileride üstlenebilecekleri eğitim yönetimi ve teftiş alanında, yöneticilik görevini ifa ederken bilimsel altyapılara dayalı çalışmalar yapabilmesi anlayışıyla kapsamlı bir işbirliğine gidiyoruz. Bu projeler aynı zamanda kurumlar arasında da yeni işbirliklerinin doğmasına vesile olacaktır. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş ise sendikaların üyeleri için mücadele eden teşkilatlar olduğuna vurgu yaptı. Sendikaların aynı zamanda eğitim alanının içerisinde bulunduğuna işaret eden Fatih Gümüş; “Eğitim alanının en önemli yapı taşlarından birisi de öğretmenlerdir. Öğretmenlerimizin ne kadar donanımlı olurlarsa, geleceği inşa etmede o kadar etkili olacaklarını düşünüyoruz. Bu protokol ile Türk Eğitim Sen üyelerinin tezsiz yüksek lisans imkanı elde etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Eğitim çalışanları, Türk Eğitim Sen ve Bursa Uludağ Üniversitesi için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Türk Eğitim Sen 3 Nolu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu da işbirliğinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti. Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerini arttırırken, akademik alandaki gelişmelerden de faydalanabilmelerini amaçladıklarını aktaran Ömer Işıkoğlu, protokolün üniversiteye, sendikaya ve Bursa’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.
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