BUÜ ve BOSİAD’dan iş gücü kaybını azaltacak protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve sanayiciler arasında imzalanan protokol ile çalışanlarda görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarının önüne geçilmesi ile iş gücü kaybının asgarîye indirilmesi hedefleniyor.

BOSİAD tarafından geliştirilen ‘İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Sorunlarını Önleme ve Koruyucu Sağlık Uygulamaları Geliştirme Projesi’ne Bursa Uludağ Üniversitesi’nden destek geldi. Kurumlar arasında imzalanan protokol ile derneğe üye işyerlerinde yürütülecek fizyoterapi eğitimleri sayesinde çalışanların bel, boyun, kol ve bacaklarında gelişebilecek kas-iskelet sistemi ağrılarının önüne geçilmesi ve bu sorunlara bağlı iş gücü kaybının azaltılması hedefleniyor. Toplam 3 yıl boyunca sürdürülmesi öngörülen protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan imzaladı. Protokol imza töreninde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, dernek yöneticileri ve akademisyenler de hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet fonksiyonlarının bulunduğuna işaret etti. Geçmişte üniversitelerin biraz daha kendi kabuğuna çekilen kurumlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Kültür değişimi ve toplumun talepleri doğrultusunda artık bu anlayış değişti. Biz kendi dönemimizde bunu biraz daha geliştirdik. Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda, yetiştirdiğimiz elemanların hem kamu görevinde hem de sivil hayatta görev ifa etmeleri ile bir şekilde topluma dokunma dediğimiz eylemi gerçekleştirmiş oluyoruz. İmzalayacağımız protokol sayesinde BOSİAD ile fizyoterapi eğitimi doğrultusunda ortak bir çalışma yürütmüş olacağız. Sağlık Bilimleri Fakültemizin bu yıl açılan ve öğrenci aldığımız fizyoterapi alanında projeler üreteceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu birlikteliğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Protokolün içeriğinin hem sizlere hem de üniversitemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.