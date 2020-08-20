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BUÜ ve BEBKA’dan gıda alanında özel protokol

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİTUAM) İLE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA GIDALARIN DUYUSAL ANALİZ METOTLARINI UYGULAYABİLEN NİTELİKLİ PERSONEL YETİŞTİRİLECEK.

Ekonomi 20.08.2020, 13:35
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BUÜ ve BEBKA’dan gıda alanında özel protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında imzalanan protokol kapsamında gıdaların duyusal analiz metotlarını uygulayabilen nitelikli personel yetiştirilecek. Toplam 96 saat sürecek eğitim ile duyusal analiz temel eğitimini tamamlamış ve elde edilen verilerin doğru olarak değerlendirilmesi için istatistiksel analiz metotlarını uygulayabilen nitelikli personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

BUÜ BİTUAM’ın hazırladığı ve BEBKA tarafından 2020 Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde yapılan 28 başvuru arasından başarılı bulunan ‘Gıdaların Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar’ isimli projenin protokolü imzalandı. BEBKA Merkez Binası’nda düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BİTUAM Müdürü Prof. Dr. Ö. Utku Çopur ile akademisyenler katıldı.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin bilim yuvaları olduğunu vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yaklaşık yarım asırlık bir akademik tecrübeye sahip olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Şehir dinamikleri ile iyi ilişkiler kuran ve sahip olduğu bilimsel birikimi toplum ile paylaşan bir üniversite modeli ortaya koyduk. Bu kapsamda farklı alanlarda çok sayıda iş birliklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Merkez kampüsümüzde bulunan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz de hedeflerimiz doğrultusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Hazırladıkları proje BEBKA tarafından kabûl gördü. Projede BİTUAM laboratuvarı akademik personelimiz ile Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü akademik personelimizin yenilikçi gıda ürünleri için duyusal analiz temel eğitimi, duyusal değerlendirme laboratuvarının tasarımı, duyusal analiz testlerinde ürün kontrolleri, değerlendirme kriterlerinin kalite özellikleri, duyusal analiz testlerinde panelist kontrolleri başlıklarında eğitim ve danışmanlık almaları hedefleniyor. Önemli sonuçlar ve katkılar elde edeceğini düşündüğüm projeye emek veren ve destekleyen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Törende konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise kurum olarak Bursa’nın akademik ve bilimsel kalkınmasına destek vermekten büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile yoğun bir işbirliği içerisinde olduklarının altını çizen Genel Sekreter İsmail Gerim, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren kentimizin önde gelen markalarından birisi olan Bursa Uludağ Üniversitesi ile yoğun bir iş birliği sürecine girmiş bulunmaktayız. Akademik ve bilimsel anlamda çok sayıda çalışmayı birlikte hayata geçirdik. Bugün de yine önemli bir projeyi başlatıyoruz. Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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