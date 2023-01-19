Bütçesi 9 bakanlıktan fazla olan İBB, sıfırdan metro projesi geliştiremedi

İstanbul’da metro sorunları bakanlık tarafından çözüme ulaşıyor. 2019 yılı yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, geride kalan 4 yılda yeni bir metro hattı planlayıp hizmete sunamadı. İBB’nin 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi Kasım ayında oyçokluğuyla kabul edildi. Bu rakamın, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bağlı Cetveller tablosundan elde edilen bilgilere göre, ayrı ayrı olarak Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçelerinden fazla olduğu görüldü.

2023 yılında 181,6 milyar lira bütçe ödeneğine sahip olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da iki havalimanını metroyla buluşturuyor. Sabiha Gökçen-Tavşantepe hattını Ekim 2022’de hizmete alan bakanlık, İstanbul Havalimanı-Kağıthane bağlantısı için gün sayıyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda incelemelerini sonrasında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hattın açılacağını açıkladı.

İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada ulaşılabilecek

Bakan Karaismailoğlu verdiği bilgilere göre, hattın işletmeye açılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada ulaşılabilecek. Hattın Gayrettepe-Kağıthane bölümünün ise bu yılın Nisan ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak.

"6 hatta İstanbul için çalışıyoruz"

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, yaklaşık 96 km’lik 6 hatta İstanbul için çalıştıkalrını belirterek, "Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade - Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbul’un raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz" diye konuştu.

2023 yılında 9 bakanlıktan fazla bütçesi bulunan İBB, 6 Ocak’ta 2016’da önceki başkanlık döneminde yapımına başlanan Dudullu-Bostancı metro hattını hizmete açtı. Bu projelere ek olarak, M7 Kabataş-Esenyurt Hattının ilk aşaması olarak Mecidiyeköy-Mahmutbey arası T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattının ilk aşaması olarak Cibali-Alibeyköy arası, M9 Ataköy-Olimpiyat birinci etabından Bahariye ve Masko istasyonları İkitelli Sanayi, Ziya Gökalp Mahallesi ve Olimpiyat İstasyonları birleştirilerek Bahariye-Olimpiyat Hattı hizmete açıldı.