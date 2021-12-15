Bütçe, kasımda 32 milyar TL fazla verdi

2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL ve bütçe fazlası 32 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 120,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 47,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Kasım ayında 31 milyar 999 milyon TL fazla verdi. 2020 yılı Kasım ayında 22 milyar 922 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Kasım ayında 47 milyar 318 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: