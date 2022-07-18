Bütçe Haziran’da 31,1 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 31,1 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı Haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Buna göre, 2022 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 212,1 milyar lira, bütçe gelirleri 181 milyar lira ve bütçe açığı 31,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 199,3 milyar lira ve faiz dışı açık ise 18,3 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar 31 milyon lira açık vermiş iken 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon lira açık verdi. 2021 yılı Haziran ayında 15 milyar 618 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Haziran ayında 18 milyar 290 milyon lira faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Haziran ayı itibarıyla 212 milyar 78 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 12 milyar 768 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 199 milyar 310 milyon lira olarak gerçekleşti.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödenekten Haziran ayında 212 milyar 78 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 113 milyar 377 milyon lira harcama yapıldı.

Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,4 iken 2022 yılında yüzde 7,5 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,7 oranında artarak 199 milyar 310 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,9 iken 2022 yılında yüzde 8 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 181 milyar 19 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 152 milyar 635 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 21 milyar 747 milyon lira oldu.

2021 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 88 milyar 346 milyon lira iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 104,9 oranında artarak 181 milyar 19 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8 iken 2022 yılında yüzde 7,1 oldu.

2022 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,4 oranında artarak 152 milyar 635 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 7 oldu.

2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 171,9 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 265,4 milyar lira ve bütçe fazlası 93,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 37,2 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 228,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 32 milyar 540 milyon lira açık vermiş iken 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon lira fazla verdi. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 58 milyar 331 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 228 milyar 213 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 1 trilyon 171 milyar 851 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 134 milyar 654 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 37 milyar 197 milyon lira olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,7 oranında artarak 1 trilyon 171 milyar 851 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,2 oranında artarak 1 trilyon 37 milyar 197 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 1 trilyon 265 milyar 410 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 33 milyar 791 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 201 milyar 576 milyon lira oldu.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 630 milyar 821 milyon lira iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 100,6 oranında artarak 1 trilyon 265 milyar 410 milyon lira olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 oranında artarak 1 trilyon 33 milyar 791 milyon lira oldu.