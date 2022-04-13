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Bütçe dostu destek için çiftçilerden yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma ve üretimi teşvik etmek için çiftçilere bu yıl da destek sağlamak amacıyla 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesi (domates, biber ve patlıcan) dağıtacak. Yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı destek çerçevesinde başlayan talep toplama başvurularına yerli üreticiler yoğun ilgi gösteriyor. Talep başvuruları 25 ilçenin tamamında 22 Nisan 2022 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

Ekonomi 13.04.2022, 12:40
Bütçe dostu destek için çiftçilerden yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma ve üretimi teşvik etmek için çiftçilere bu yıl da destek sağlamak amacıyla 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesi (domates, biber ve patlıcan) dağıtacak. Yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı destek çerçevesinde başlayan talep toplama başvurularına yerli üreticiler yoğun ilgi gösteriyor. Talep başvuruları 25 ilçenin tamamında 22 Nisan 2022 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

Başkent’te tarımın ve yerli üretiminin artması amacıyla kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkent’te üretimi teşvik etmek ve yerli üreticilerin ekonomilerine destek olmak için bu yıl 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesi desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi destek öncesi çiftçilerden talep toplama başvurularını almaya başladı.

Yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı sebze fidesi desteğine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olarak dağıtacağı sebze fidesi desteği (domates, biber, patlıcan) için devam eden talep toplama başvurularına Başkentli çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. 7 Nisan’da başlayan talep toplama başvuruları 25 ilçenin tamamında 22 Nisan tarihine kadar alınmaya devam edecek.

Çiftçilerin yüzünü güldüren bütçe dostu destek

İlk etapta talep toplama işlemlerine Nallıhan, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinden başlanırken, başvuruda bulunan çiftçiler ‘yüz güldüren bütçe dostu’ destek için Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Enes Uysal: “Geçen yıl da almıştım. Fidelerden çok verim aldık. Bu sene de alacağım. Mazot ve gübre desteği de aldım çok faydası oldu bütçeme.”

-İbrahim Gözütok: “Geçen sene de desteklerden yararlandım. Ürünlerden çok memnunum. Çiftçiye büyük katkısı oluyor. Hayat pahalılığı had safhada bu destekler bize ilaç gibi geliyor.”

-Ali Koral: “Çiftçi çok zor durumda. Bu zor zamanlarda mazot desteği bize çok yarar sağladı. Sebze desteği de çiftçilerin yüzünü güldürecek.”

-Halil Soylu: “Bence dünyanın hiçbir yerinde böyle bir destek görülmemiştir. Allah razı olsun başkanımızdan. Bugün bir fide 2 TL. O yüzden çok teşekkür ederiz.”

-Satılmış Bütüner: “Ayaş’ın Sinanlı Köyünden geliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bize verdiği destekler için çok mutluyuz. Bu destek olmasaydı, zorlanırdık. Allah razı olsun.”

-Hüseyin Özinan: “Sinanlı Köyünden geliyorum. Böyle destekler görünce çok seviniyoruz. Daha önce mazot desteği, tohum desteği almıştık şimdi de fide desteği alıyoruz. Allah başkanımızın yolunu açık etsin.”

Muhtarlıklar ve ziraat odaları aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor

Başvuru takvimi konusunda Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan çiftçilere Muhtarlıklar ve Ziraat Odaları aracılığıyla bilgilendirme yapılırken, “(0312) 507 46 51-55” numaralı telefonu arayarak ayrıca ayrıntılı bilgiye ulaşabilen çiftçiler, fide kalitesinin yüksek olmasından duydukları memnuniyeti de şu sözlerle dile getirdiler:

-Erdoğan Üner: “Çok memnunuz, ürünler çok kaliteli ve ucuz. Ekonomik yönden çok büyük katkısı oldu. Bu destek olmasaydı, maliyetler çok katlanırdı. Teşekkür ederiz.”

-Fatma Yılmaz: “Bu destekten çok memnunuz. Her sene faydalanıyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

-Ramis Yılmaz: “3 senedir bu desteği alıyorum. Verdikleri fideler çok kaliteli. Yüzde 75 hibeli verilen bu desteğin çok büyük faydası var.”

-Halime Özdilli: “Çok faydalı ve güzel bir destek. Geçen sene de aldık ve çok memnun kaldık. Bu ürünleri satıp gelir elde ediyoruz.”

-Murat Enis: “Biz bu fideleri ekip biçeceğiz ve büyüteceğiz. Ürettiğimiz ürünleri vatandaşlara uygun fiyata satacağız. Ben geçen sene de aldım bu desteği, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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