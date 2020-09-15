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Bütçe Ağustos ayında 28,2 milyar lira fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon 389 bin lira fazla verdi.
Ekonomi 15.09.2020, 11:38
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Ağustos ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre merkezi yönetim bütçe giderleri söz konusu ayda 80 milyar 345 milyon 263 bin TL, bütçe gelirleri 108 milyar 565 milyon 652 bin TL olarak gerçekleşti. Toplam harcamalar içinde faiz harcamaları 11 milyar 901 milyon 204 bin TL olurken, faiz dışı harcamalar ise 68 milyar 444 milyon 59 bin TL şeklinde gerçekleşti.
Aynı ayda bütçe dengesi 28 milyar 220 milyon 389 bin TL, faiz dışı denge ise 40,1 milyar lira fazla verdi.
(ACÖ-E)
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