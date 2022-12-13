Bursa’nın İznik ilçesinde sezonda 12 bin ton Brüksel lahanası ihraç ediliyor

Bursa’nın İznik ilçesinde hasadına başlanan Brüksel lahanası sezonda 12 bin ton ihraç ediliyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde ilk karın düşmesiyle birlikte Brüksel lahanası (Frenk lahanası) sezonda 12 bin ton ihraç ediliyor. Tarlada alıcısını bulan sebze, içinde bulundurduğu C vitamini sayesinde birçok faydası bulunuyor. Bağışıklığı arttıran, bağ dokusu ve kemiklerin yağısında kolajen üretimini destekleyen Brüksel lahanası, dokuların büyümesi ve onarılmasında da önemli rol oynuyor. K vitamini açısından da besin zenginliği bulunan sebze, kemikleri de güçlendiriyor.

Tarih ve turizmde olduğu gibi tarımda da başarılı olan Bursa’nın İznik ilçesinde nüfusun yüzde 90’ı tarımdan gelir elde ediyor. İlkim elverişinden dolayı Türkiye’nin lezzet ve boyut bakımından Brüksel lahanaları Türkiye ev dünya pazarında kolaylıkla müşteri buluyor. Avrupa, Ortadoğu ve Arap ülkelerine ihraç edilmeye başlanan lahananın kilogram fiyatı 30 liradan pazara çıkıyor. Brüksel lahana üreticisi Selçuk Girgin, “İznik Çakırca Mahallesi’nde 20 yıldır Brüksel lahanası üretiyoruz. Kendi tarlamızdan topladığımız lahanaları atölyelerimizde işliyoruz. Yarım kilo paket halinde ihracatını yapıyoruz. Brüksel lahanaları ilk olarak İstanbul, Ankara merkez hallerine ulaşarak daha sonra dünyaya ihraç oluyor. Yarım kilosu 15 liradan satılıyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunuyor" diye konuştu.

Brokoli gibi kansere yakalanma riskini azalttığı düşünülür ve besin değeri açısından oldukça zengin bir kış sebzesidir. Brüksel lahanası sanılanın aksine ilk olarak Belçika’da yetiştirilmemiştir. Anayurdu bilinmeyen bitki, ABD ve Avrupa’da yaygın şekilde tüketiliyor ve Türkiye’de de tarımı yapılıyor. Avrupa’da bolca tüketilen sebzenin ismini nasıl aldığı tam olarak bilinmese de teorilerden biri lahananın minik bir versiyonu olması sebebiyle Avrupa’nın kalbinde olan ancak büyük Avrupa başkentlerinin minik bir versiyonu olan Brüksel şehrinin ismi verilmiş olduğu sanılıyor.

Fide durumundayken lahanaya çok benzeyen bu sebzenin gövdesi 60-90 santimetreye kadar boylanabiliyor. Gövde üzerinde kalın sapların ucunda, koyu yeşil renkli, beyaz damarlı iri yaprakları uzar ve bu yaprakların koltuğundan çıkan tomurcuklar, küçük yuvarlak başçıklara dönüşüyor. Küçük lahanaları andıran ve kokusu keskin olan başçıklar sıkı sarımlı olup iri bir ceviz kadar büyüyor ve sebze olarak tüketiliyor.