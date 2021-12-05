banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri

Bursa’nın istihdam açığı 13 bin kişi

Türkiye’nin büyümesine en büyük katkıyı Bursa’nın sağladığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, buna rağmen kentin 13 bin kişilik istihdam açığı olduğunu söyledi.

Ekonomi 05.12.2021, 10:08
Bursa’nın istihdam açığı 13 bin kişi

Türkiye’nin büyümesine en büyük katkıyı Bursa’nın sağladığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, buna rağmen kentin 13 bin kişilik istihdam açığı olduğunu söyledi.

Bursa’nın hem üreten, hem de gelişen bir Bursa olarak Türkiye’nin büyümesinde en büyük katkıyı sağladığını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Biz ihracatımızla Türkiye genelinde yapılmış olan hem istihdam hem de ihracat planlamalarıyla alakalı hedefleri tutturduk. Bursa’nın istihdam yönünden özelliği çok farklıdır. Her tarafta işsizlikten bahsedebiliriz. Ancak Bursa’nın istihdam açığı bulunmaktadır. İŞKUR’a bakıldığı zaman yaklaşık 13 bin kişilik istihdam açığımız görülüyor. Yani ara teknik eleman dediğimiz noktalarda Bursa’nın ciddi ihtiyaç açığı vardır. Bununla alakalı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ciddi çalışmalar yapılıyor. Meslek edindirme okulları ve sanayicilerle ortak çalışmalara imza atılıyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin istihdamına en büyük destek verecek olan şehirlerden Bursa üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte hem sanayiin gelişmesi, hem istihdamın arttırılması, hem de cari bütçeye ciddi manada destek olmak için Bursa’nın önemli bir yerde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"İstihdam açığında en çok aranan ara teknik elaman dediğimiz, mavi yakalılar noktasında mesleki tecrübesi olan elemanlar olduğunu görüyoruz" diye devam eden Davut Gürkan, “El sanatlarından otomotive, makine operatörlerinden tekstile, gıdadan birçok alana kadar eleman açığı yer almaktadır. Türkiye’nin cari bütçesine yüzde 6’lık bir katkı sağlıyoruz. Ama 270 milyarlık cironun içerisindeki yüzde 45,60’ı sanayi tarafından karşılanmaktadır. Bursa’ya baktığımız zaman ise, 900 bin civarında sigortalı çalışan yer almaktadır. Bu da ciddi manada önemli bir husus. Bizim acilen Bursa’daki bu eksikleri gidermemiz gerekiyor. Sadece saydığımız değil, inşaattan birçok alana kadar ara eleman ihtiyacımız var. Bu konuda ciddi istihdam açığımız var” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise, 13 bin kişilik istihdam açığının yüzde 58’ini imalat sektörü oluştururken, bunu toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ile idarî ve destek hizmet faaliyetleri takip etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7