Bursa’nın Ekim ihracatı 2,75 milyar dolar

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2022 yılı Ekim ayı ihracatı, 2 milyar 746 milyon 564 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 31 milyar 744 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılsonuna yaklaşırken küresel ekonomide yaşanan enflasyonist sürece ve resesyon risklerine rağmen Türk ihracatçılarının üretimden aldığı güçle yoluna devam ettiğini ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi. Çelik, Birlik üyeleriyle UİB’in 2022 hedeflerine ulaşması için var gücüyle çalıştıklarını vurguladı.

OİB’in ihracatı ekim ayında 2,3 milyar dolar

Ekim ayında 2 milyar 272 milyon 308 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 876 milyon 544 bin dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekim ayında 106 milyon 850 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1 milyar 404 milyon 274 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında 81 milyon 108 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 1 milyar 116 milyon 514 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB’in ihracatı ekim ayında 30 milyon dolar

Ekim ayında, bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 37 artışla 29 milyon 688 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 277 milyon 636 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB’den ekimde 14 milyon dolarlık ihracat

Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 14 artışla 14 milyon 49 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 141 milyon 133 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ’diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı, 242 milyon 557 bin dolar olarak açıklandı.