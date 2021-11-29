Bursa’nın damak tatları Helâl Expo’da

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın damak tatlarını İstanbul’da düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İİT Helâl Expo’da tanıttı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yaptığı, İslâm Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle düzenlenen 7. Dünya Helâl Zirvesi ve 8. İİT Helal Expo, İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Başta gıda olmak üzere kozmetik, ilâç, kimya, tekstil, turizm, teknoloji gibi alanlarda 35 ülkeden 400’e yakın firma ve kuruluşun katıldığı organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa’nın lezzetlerini ziyaretçilere tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin yanı sıra BESAŞ, Bursa Jeotermal AŞ ve Bursa Tarım AŞ stantları ile fuarda yer aldı. Bursa standında Bursa’nın tanınan lezzetlerinden kestane şekeri, Mustafakemalpaşa tatlısı ve Bağdat hurma tatlısı görücüye çıkarıldı.

Açılış töreninin ardından stantları gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa standını da ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk’ten bilgi aldı. Bursa standını ziyaret edenlere Bursa’ya mahsus lezzetlerin yanı sıra şehrin tarihî, doğal ve turistik değerleri hakkında da bilgiler verildi.