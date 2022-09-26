Bursalı klima devine Almanya’da büyük ilgi

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen elektrik gücü ile çalışan ticari araçlar ile H2 teknolojisinin kullanıldığı motorlar ve araç bataryalarının sergilendiği fuarda Bursalı klima firmasının ürünleri ilgi oldağı oldu.

IAA Transportation Fuarı 4 yıl aranın ardından Almanya’nın Hannover ketinde düzenlendi. Hareket halindeki insanlar ve ürünler’ sloganıyla düzenlenen fuarda, lojistik ve taşımacılık sektöründe yenilikçi ve iklim dostu konseptler ön plana çıktı. Elektrik gücü ile çalışan ticari araçlar, H2 teknolojisinin kullanıldığı motorlar ve yine H2 teknolojisi ile şarj edilen araç bataryaların ilgi odağı olduğu fuarda, ticari araç iklimlendirmesinde öncü ve yenilikçi hamleleri bulunan Yılkar Klima’da ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. Daimler Truck, DAF, Ford, Iveco, Man ve Scania gibi tanınmış ticari araç üreticileri IAA Transportation’ın başlıca katılımcıları arasında yer aldı. 40’tan fazla ülkeden bin 200’den fazla firmanın katıldığı fuarda sektördeki yeni teknolojiler, son trendler sergilendi.

Almanya’daki fuarın lojistik, ticari araçlar, otobüsler ve taşımacılık sektörünün uluslararası anlamda en önemli buluşma noktası olduğunu belirten Yılkar Klima Lideri Rasim Gür, pandemi, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle oluşan uluslararası gerginliğin fuarın ziyaretçi sayısı ve çeşitliliğine olumsuz yönde etki ettiğini söyledi.

"Elektrikli araçların menziline etki eden en büyük faktör araç içi iklimlendirme"

Endüstride yeni bir çağın başladığını belirten Gür, "Bu fuarda sergilenen yenilikler göstermektedir ki, önümüzdeki günlerde elektrikli ticari araçların kullanımı oldukça yaygınlaşacak. Çevreci ve doğayı koruyan motorların geliştirilmiş olduğunu görmek, hepimizin geleceği için sevindirici. Bu bağlamda elektrikli araçların menzillerine etki eden en önemli faktörlerden bir tanesi de araç içerisinde kullanılması kaçınılmaz olan termal yönetim sisteminin verimliliğidir. Bu bağlamda Yılkar Klima olarak, güçlü ve etkin mühendislik kadromuz ile sektörün ihtiyacını açık bir şekilde anlayıp, ticari araçların iklimlendirme ve termal yönetim sistemlerinin verimliliği üzerindeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz" dedi.

Rasim Gür tamamen yerli akıl kullanılarak geliştirdikleri dizel yakıtlı oldukça düşük emisyonlu (milyon adette 100 tanecik) kuru tip ısıtıcılar ile ticari araçların yüksek elektrik tüketimli ısıtma problemine, oldukça düşük elektrik tüketimi (saatte maksimum 40 watt) olan alternatif bir çözüm de sunduklarını belirtti.

Gür sözlerini şu şekilde sürdürdü,"2 yıldır yerli piyasamızda sunduğumuz bu çözümü şimdi dünya pazarında sergilemenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ürünün oldukça ilgi görmesi ve milli gurura katmış olduğu değer tarafımızca çok sevindirici oldu. Hali hazırda yerli otobüs imalatı yapan, iş ortaklarımızın araçlarına entegre edilmiş elektrikli otobüs kliması çözümümüze gösterilen ilgi, yeni nesil ticari araçlar için üzerinde çalıştığımız projelerin gerekliliğini bir kez daha onaylamış oldu. Yılkar Klima olarak değişen ve gelişen ticari araç sektöründe, güçlü mühendislik kadromuz ve teknolojik altyapımız ile yerli çözümler sunmaya devam edeceğiz."