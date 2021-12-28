Bursagaz, güvenli ve konforlu bir kış için abonelerine uyarılarda bulundu

BURSA (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz, kış mevsiminin etkisini yoğun göstermeye başladığı bugünlerde, doğal gazın evlerde ve iş yerlerinde güvenli şekilde kullanılması için alınması gereken önlemleri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre, iç tesisatta tadilatlar için izin alınması, proje dışı tesisat yapılmaması, uygunsuz ve kötü kullanım, tesisatın bakımsızlığı, yanlış ve bozuk ekipman kullanılmaması ve iç tesisatta yapılacak bakımlar ile alınması gereken önlemlerin doğal gaz abonelerinin yükümlülüğünde olduğu bildirildi.

Bursagaz'ın 1 milyonu aşkın abonesinin güvenli ve konforlu bir kış mevsimi geçirmeleri için doğal gaz tesisatları ve cihazlarının bakımını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, tesisata Bursagaz'ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunulmaması istendi.

Baca ve tesisatların yıllık bakımlarının Bursagaz'dan yetki almış olan ve www.bursagaz.com adresinden listesine ulaşılabilen sertifikalı firmalara yaptırılması gerektiği belirtilen açıklamada, bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması gibi tehlikelere karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tesisat bakımı yaptıran abonelerin, cihazın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor. Hermetik olmayan bacalı cihazların doğrudan bina duvarından dışarıya değil, mutlaka bacaya verilmesi, aynı zamanda bacalı cihaz ile aspiratörlerin aynı bacaya bağlanmadığından emin olunması gerekiyor.

Özellikle lodoslu havalarda baca gazı sızıntısı ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. Havalandırma menfezleri, ortama taze hava girmesini sağlar ve güvenli doğal gaz kullanımı için önemli bir araçtır. Bu nedenle menfezlerin kesinlikle açık konumda olması gerekiyor. Abonelerimiz güvenlik önlemi olarak bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumamalı ve lodoslu havalarda bacalı cihazı çalıştırmanın riskli olduğunu unutmamalıdır."

Yeni abonelere yönelik uyarılara da yer verilen açıklamada, doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren "CE belgesi" olmasına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Tuğla, beton gibi malzemelerden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının ise mevzuata göre yenilenmesi gerektiğine değinilen açıklamada, yeni bir eve taşınan kullanıcıların gaz kullanım sözleşmesini üzerlerine almalarının yasal bir zorunluluk olduğu aktarıldı.

Açıklamada, olası bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini ve telefonu kullanmayın. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırın. Evinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayın."