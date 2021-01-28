Bursagaz, 2020 yılı doğal gaz tüketim verilerini açıkladı

Bir milyonu aşkın abonesi bulunan Bursagaz, pandeminin etkisinde geçen 2020 yılına dair doğal gaz tüketim verilerini açıkladı. Konutlardaki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarken, Bursa’da doğal gazın en çok tüketildiği ilçe Osmangazi oldu.

Bursagaz, kovid-19 pandemisinin etkisi altında geçen 2020 yılında yaptığı toplam doğal gaz arzı, hane başı tüketim ve yatırımlarla alâkalı verileri paylaştı. Aldığı tedbirlerle pandemi döneminde kesintisiz ve güvenli hizmet vermeyi sürdüren Bursagaz, 2020 yılında müşterilerine 2,42 milyar metreküp gaz ulaştırdı. Mesken abonelerinin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak, 750 milyon 475 bin standart metreküp olarak gerçekleşti. Konut haricindeki diğer tüketimler ise alınan tedbirlerin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 3,6 gerileyerek 183 milyon 953 bin olarak gerçekleşti. Yıl boyu en fazla doğal gaz tüketimi ocak ayında gerçekleşirken Bursa’da doğal gazın en çok tüketildiği ilçe ise Osmangazi oldu.

Bursagaz’ın 2020 yılı verilerini değerlendirdiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Halkımıza kesintisiz hizmet verme sorumluluğumuzla, pandeminin damga vurduğu 2020 yılında da güvenli ve sürekli doğal gaz arzı sağlamaya devam ettik. Aldığımız tedbirler eşliğinde çalışanlarımız sahada, ofiste ve evde görevlerinin başındaydı. Salgının kontrol altına alınması için dönem dönem gerçekleşen sokağa çıkma yasaklarının ve evde kalma çağrılarının da etkisiyle, hanelerdeki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre artış gösterdi. Evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte resmi kurumların tüketiminde ise azalma oldu. Öte yandan yatırımlarımız da hız kesmedi. Hem Uludağ’a hem de dağ ilçelerine doğal gaz arzı sağlama çalışmalarımızı, pandemiye rağmen planladığımız gibi 2020 yılında tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Hizmet verilen ilçe sayısı 11’e çıktı

Bursagaz’ın yaptığı yatırım ve şebeke çalışmaları sonucunda, 2020 yılında gaz verdiği ilçe sayısı 11’e çıktı. Yıl boyu yapılan toplam yatırım tutarı 147 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Böylece Bursagaz’ın Bursa’da yaptığı toplam yatırım tutarı 1 milyar TL’yi aşmış oldu. 2020 sonu itibarıyla şebeke uzunluğu 6.982 kilometreye ulaştı. İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi’ne 12 milyon TL’lik yatırımla 46 kilometre hat döşenmesiyle birlikte, doğal gaz verilmeye başlandı. Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri, 93 milyon TL’lik yatırımla 200 kilometrenin üzerinde hat döşenmesinin ardından doğal gazla tanıştı. ve kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ da doğal gaza kavuştu. 16 milyon TL yatırım ile 12 ay süren altyapı çalışmaları kapsamında 21 kilometre çelik, 9 kilometre polietilen hat döşendi. Deniz seviyesinden 1.910 metre rakımına doğal gaz hattı ulaştırılmasıyla birlikte önemli bir başarı kaydedildi.