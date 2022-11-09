Bursa’dan Kuveyt’te tanıtım atağı

Kuveyt’te düzenlenen Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri etkinliğinde Kuveytli iş adamları ve yatırımcılar ile Türkiye’den turizmciler, yatırımcılar ve üst düzey yöneticiler bir araya geldi.

Türk iş insanları, sağlık sektörü temsilcileri, turizmciler, yerel yöneticiler ve sanatçılar “Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri” adı altında gerçekleştirilen etkinlik için Kuveyt’te bir araya geldi. Bursa - Kuveyt Kardeşlik Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa’nın başta turizm olmak üzere birçok alandaki işbirliği ve yatırım imkanları Kuveytli iş insanları, yatırımcılar ve ülke yöneticileri ile masaya yatırıldı.

Öncelik Bursa’nın tanıtımı

Sağlık, ekonomi ve ticaret zirvesi başlığı ile gerçekleştirilen ve Bursa’nın tanıtımının ön plana çıktığı etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Rahim Albayrak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Ahmet Yıldız ile Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer de hazır bulundu. Sağlık kuruluşları, turizm acentesi temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de oturum ve stantlarıyla katılım gösterdiği etkinlikte, sanatçı Mert Fırat da iki ülke arasında kültür-sanat alanında yapılacak işbirlikleriyle ilgili Kuveytli yapımcılar ve sanatçılarla bir araya geldi.

Medeniyetlerin buluşma noktası

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa’nın daima dünyanın farklı yerlerinden gelen halkların yaşadığı çok kültürlü bir şehir olduğuna dikkati çekti. Adının yanında yeşil ile anılan dünyadaki tek şehir olduğunun altını çizen Başkanvekili Yıldız, “Bursamızın zengin bir tarihi kültür mirası ile doğası var. Burada yaşayan tüm medeniyetler bu şehrin değerlerine yeni değerler katarak, Bursa’yı dünyanın cazibe merkezi ve adeta medeniyetlerin buluşma noktası haline getirmiştir” dedi.

Bursa’nın yerli ve yabancı girişimciler açısından yatırım ortamı en gelişmiş şehirlerden biri olduğunun altını çizen Yıldız, özellikle otomotiv yan sanayi, tekstil, inşaat ve gıda sektörlerinde önemli bir üs olduğunu vurguladı. Kuveyt’teki bu buluşmanın da Bursa ile Kuveyt arasında yeni işbirlikleri ve turizm faaliyetleri açısından faydalı olacağına inandığını belirten Yıldız, kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda da birçok yeni fırsata da kapı açacağını sözlerine ekledi. Bursa Büyükşehir Başkanvekili Yıldız, bu buluşmayı organize eden Atıi Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış ve Bursa - Kuveyt Kardeşlik Derneği Başkanı Hüsamettin Atış’a teşekkür etti.

“Bursa bir huzur şehridir”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa’nın tüm dünyadan özellikle Körfez ülkelerinden turist alan bir şehir olduğunu hatırlattı. Turizmle birlikte Bursa’nın bu potansiyelinin yatırımcıların da dikkatini çektiğini anlatan Başkan Dündar, “Bursa’da yaşayan Bursa’da evi ve yatırımı olan Kuveytli dostlarımızı burada görünce mutlu olduk. Burada kurulan köprü oluşan bu kardeşlik hukukunun devamına katkı sağlayacaktır. Bursamız bir turizm, ticaret, üretim şehridir. Bursa yüksek teknoloji üretim ve dünyaya en çok ihracat yapan Türkiye’nin ikinci şehridir. Tüm bu özelliklerin yanında Bursa bir huzur ve güven şehridir. Bursa’da ana kucağı şefkati vardır. Nerede zor da kalan bir topluluk varsa Balkanlar’dan Kafkaslara Orta Doğu’ya kadar Bursa’da nefes alır. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak şehrin tarihi dokusunu korurken, bu şehrin huzurunun devamını tesis etmek için çalışıyoruz. Herkesi bu huzurlu şehre davet ediyorum” diye konuştu.

“Bursa iş dünyasına önemli bir destek”

Kuveyt’te gerçekleştirilen Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri’ne katılan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da bu organizasyonun Bursa iş dünyasının, Orta Doğu’nun önemli yatırımcıları arasında yer alan Kuveyt ile ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir destek sağlayacağını söyledi. İsmail Kuş, konuşmasını şöyle devam etti; “Bursa iş dünyası olarak kentin her alandaki tanıtım faaliyetlerine destek veriyoruz. Bursa’da ciddi bir yatırım ve ticaret potansiyeli var. Doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri de bu potansiyelini destekliyor. O yüzden dünyanın her yerinde Bursa’daki bu zenginliği doğru anlatmak önemli. Bu programa katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.”

“Şehrimize ve ülkemize katkı sağlıyoruz”

Kuveyt Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri’ne katkı sağlayan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, “Bursalı iş adamları ve işletmelerle, Kuveytli dostlarımızı bir araya getirmenin mutluluğu içindeyiz. 2 gün boyunca kültür, sanat, sağlık, turizm ve ekonomi ağırlıklı toplam 8 oturumla toplamda 4 bin misafir ağırlıyoruz. Türkiye’den de 100 kişilik bir protokol katılımımız var. Biz Atış Şirketler Grubu olarak 6 yıldır Kuveyt ile işbirliğimizi sürdürüyoruz. 2 yıldır da kamu ve özel sektör katılımlarıyla bu çalışmalarımız daha verimli hale geldi. 4 ay boyunca 8 ülkede bu etkinliğimiz devam edecek. Ticari anlamda şehrimize, turizm anlamında da ülkemize katkı vereceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bursa’nın turizm atağına önemli bir katkı”

Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve UNESCO adaylığının yanı sıra son dönemdeki birçok alanda yaptığı çalışmalarla Bursa’nın bir turizm atağında olduğunu söyledi. 28 bin yatak kapasitesi, 327 oteliyle Bursa’nın bütün paydaşlarını ve misafirlerini ağırlamaya her daim hazır olduğunu vurgulayan Özer, “Yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin geldiği 2 milyonun üzerinde gecelemenin olduğu Bursamızın en önemli turizm pazarlarından biri Kuveyt. Dolayısıyla biz de misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için gerekli tüm tanıtım ve hizmet faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

“Yeni ve doğru yatırımlar için bu programlar önemli”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Rahim Albayrak, bu tanıtım programlarına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak da destek verdiklerini söyledi. Orta Doğu’daki en aktif en önemli yatırımcı gruplarından birinin Kuveyt’te olduğunun altını çizen Albayrak, “Bizim buradaki hedefimiz Kuveytli yatırımcıların Türkiye’de yatırımlarını doğru yönlendirmek. Türkiye’deki yatırımların büyümesine katkı sağlamak. İki ülke arasında yatırımlar ve işbirlikleri arttıkça, ilişkiler de o kadar güçleniyor. Bu programlar sayesinde yatırımcıların Türkiye hakkındaki bilgileri artıyor. Bu da devamında yeni ve doğru yatırımları getiriyor” diye konuştu. Kuveyt’li yatırımcı Muhammed Al Saleem ise tanıtım organizasyonlarının iki ülke içinde son derece önemli olduğuna vurgu yapıp. Türk şirketlerinin Kuveyt’li yatırımcılarla daha sık bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

Kuveyt’te 2 gün boyunca süren Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri çerçevesinde sağlık turizmi, kültür, sanat ve turizm, Türkiye yatırım fırsatları, mobilya, ev dekorasyonu, yeni Türkiye ekonomi modeli, ulaşım ve yeni keşifler ile Kuveyt-Bursa ihracatı ve bankacılık başlıkları altında 8 oturum gerçekleştirildi.

Oturumlarda Türkiye ve Kuveyt’te konusunda uzman isimler iki ülke arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerine konuşmalar yaparken, etkinliğin bir bölümünde ise Türkiye’den gelen firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla Kuveytli iş adamları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.