Bursa’da üretilen yerli tohumlar gelecek nesillere aktarılıyor

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda üretilen 34 çeşit domates ve 30’a yakın biber çeşidinin tohumları gelecek nesillere aktarılıyor.

Nilüfer Belediyesinin Ürünlü Mahallesi’ndeki Kent Bostanları’nda üretilen çeşitli sebze ve meyveler dikkat çekiyor. Yaz aylarında 111, yıl boyunca da yaklaşık 140 ürünün çok sayıda çeşidinin deneme maksatla yetiştirildiği bostanda bu sezon 7’si yabancı menşeli olmak üzere 35 çeşit domates, ikisi yabancı menşeli olmak üzere 24 çeşit biber ekildi. Bitki gelişimi ve verimlilik açısından değerlendirilen domates çeşitlerinden bir kısmı gösterdikleri performans açısından, bulundukları iklim ve toprak şartlarına uyma ve hastalıklara karşı dirençleri açısından iyi sonuç verdi. Ayrı şekilde dünyanın en acı biberlerinin de aralarında bulunduğu rengarenk biber çeşitlerinden de verimli sonuç alındı.

Tohum çalışmaları 2007’de başladı

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, “Bu sene üretmiş olduğumuz yaklaşık 34 çeşit domates ve 30’a yakın biber çeşidinin artık hasat zamanı geldi. Bunlardan tohum alıyoruz. Bu tohumları bir kısmını daha önceki senelerde denemiştik. Çünkü bizim bu tohum çalışmalarımız 2007 yılına dayanıyor. O yıldan bu yıla kadar zaten elimizde birikmiş olan tohumların bu kadar fazla olmasının nedeni budur. Bu 34 çeşit domatesten 12 tanesi bu bölgeye çok güzel uyum gösterdi. Bazı çeşitler uymadı artık seneye bir kere daha deneriz olmazsa denemeyi durdururuz” dedi.

Atay, "Ürünlerde herhangi bir ilaç kullanmıyoruz. Özellikle domates gibi yağmurlardan sonra çok çabuk hastalanma ihtimali olan bitkilerde ilaç kullanmamak çok önemlidir. Kimyevî gübre yerine yanmış hayvan gübresi kullanıyoruz. O da çok faydalı. Artı bizim burada kompost tesisimiz var. Burada üretilen yaklaşık yüzde 90’ının üzerinde organik maddeye sahip atıkları da toprakla buluşturduğumuz zaman toprağın beslenmesini ve canlı organizmaların artmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Sağlıklı gıdalar elde edilmiş olacak”

Atay, ”Yerli tohumlardan elde edilen toprak ve bitkide herhangi bir kimyasal kullanmadan üretilen bitkilerin vitamin, antioksidanları yani gıda değerleri diğer konvansiyonel ürünlere ya da hibritlerden elde edilmiş ürünlerden daha üstün değerlerdir. Bunu yurt dışında yapılan araştırmalarda belirtmişler. Biz burada sağlıklı, tarım kimyasalı kullanmadan ürünler üretmiş oluyoruz. Bununla birlikte gelen sağlık hem de beslediğimiz toprağın kendi özelliğinden çıkan canlıların depoladıkları sağlıktan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.