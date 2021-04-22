Bursa’da kısıtlamada enerji nöbeti

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları ev ve iş hayatında birçok değişikliği beraberinde getirirken, UEDAŞ ekiplerinin sahadaki mesaisi aralıksız sürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren ve 7/24 sahada olan UEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için elektrik şebekesini hem uzaktan kontrol sistemleri ile hem de yerinde incelemeler ile kontrol ederken, 186’ya düşen ihbarlara da hızlıca müdahale sağlıyor. Hizmet bölgesini 500 bin lamba ile aydınlatan UEDAŞ, bu zor günlerde her yerin sorunsuz aydınlanabilmesi için yaptığı sık aralıklı kontrollerle aydınlatma direklerinin bakımını sağlıyor.

Şehirde trafik ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu lokasyonlardaki bakım, onarım çalışmaları da hafta sonu uygulanan sokağa kısıtlamalarında gerçekleştiriliyor.