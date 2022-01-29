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Bursa’da kimya sektörü 2021’de ihracatını yüzde 50 artırdı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektör Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, kimya sektörü 2021 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla yaklaşık 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Ekonomi 29.01.2022, 13:30
Bursa’da kimya sektörü 2021’de ihracatını yüzde 50 artırdı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektör Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, kimya sektörü 2021 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla yaklaşık 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

BTSO Kimya Konsey Toplantısı, Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO Kimya Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi İlker Duran, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ve konsey üyeleri katıldı. Toplantıda, kimya sektöründeki gelişmeler ve konsey çalışmaları değerlendirildi.

“Sektörün ihracatı yüzde 50 arttı”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, kimya sektörünün ülke ekonomisine değer katan sektörlerin başında geldiğini söyledi. Kimya sanayinin pek çok sektöre hitap ettiğini gerek üretim gerekse de dış ticarette önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Gülmez, “2021 yılında gerçekleştirdiği, 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza atan kimya sektörü, bu rakamla 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştı. TİM verilerine göre, Bursa’nın 2021 yılı kimya ihracatı da artışını sürdürdü. Sektör, Bursa’da bir önceki yıla göre yüzde 50’lik artışla 700 milyon dolar ihracata imza attı.” diye konuştu.

“Kimya ve kauçuk Ur-ge’lerinde 80 firma var”

BTSO olarak kimya sektörünün rekabetçiliğini ve dış ticaretini güçlendirmek için adımlar attıklarını kaydeden Gülmez, “Kimya ve kauçuk sektörüne yönelik iki ayrı UR-GE Projemiz var. 80’e yakın üye firma bu kümelenmeler içerisinde. Kimya UR-GE Projesi kapsamında şimdiye kadar Bulgaristan, Kenya, Güney Afrika, İran, Romanya ve Rusya’da alım heyeti organizasyonuna imza attık. 2022’de hedef pazarlara yönelik alım heyeti organizasyonları planlarken, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz firmalarımızın kurumsal yapısının güçlenmesine ciddi katkı sağlıyor.” dedi.

“BTSO ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, kimya sektörünün Türkiye’de otomotivin ardından en çok ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu söyledi. Bölgede kimya sektörü ihracatının artış gösterdiğini ifade eden Şanverdi, “Bakanlığımız tarafından, ihracatçılarımıza gerek ihracat pazarlarına girişleri gerekse de mevcut ihracatlarını arttırmaları için önemli destekler verilmektedir. Bu desteklerden bazıları yurtdışı fuar destekleri, sektörel ticaret heyeti programları, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi şeklindedir. BTSO ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, kamu ve özel sektör arasında sahip olunan bilgileri, tecrübeleri pekiştireceğine, sorunların çözümüne katkı sağlayacağına ve en önemlisi dış ticarimizin de sorunsuz işlemesine ön ayak olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Toplantıda konsey üyeleri görüş alışverişinde bulundu. Ardından Kimya Konseyi üyeleri, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

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