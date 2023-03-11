Bursa’da izdihamı önlemek için tek sıra yapan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Bursa’da bir mağaza açılışına özel indirimleri duyan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kapıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza personeli izdihamı önlemek için kapıdaki müşterileri 20 kişilik gruplar halinde aldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir ucuzluk mağazası açılış yaptı. Günler öncesinden kampanyaların duyurulmasıyla açılış günü sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Mağaza önünde saatlerce bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla almak istedikleri ürünler için adeta yarışa girdi. Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerilen vatandaşlar çalışanlara zor anlar yaşattı.

Yaşanan yoğunluktan dolayı müşterilerini gruplar halinde içeri aldıklarını belirten mağaza müdürü Samet Yurtçul, "Beklentimizden memnunuz. Bursa halkı bizi bu açılışta yalnız bırakmadı. Bizde fiyatlarda elimizden geleni yaptık. Bursa’nın en iddialı firmasıyız. Yoğunluk çok fazla olmasından dolayı müşterilerimizi kısım kısım içeriye alıyoruz. Stok konusunda sıkıntımız yok. Herkese yetecek kadar ürünümüz var” şeklinde konuştu.

Müşterilerin olumsuz hava şartlarına rağmen saatlerdir kapıda beklediğini ifade eden mağaza sahibi Mehmet Er, “Yaşanan yoğunluktan çok memnunuz. 8 saattir bu kalabalık burada. Yağmur ve lodosa rağmen insanlarımız bekliyor. Gelen insanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.