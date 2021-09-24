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Bursa’da Balkan rüzgârı

Bursa’da Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (NAKEM) geleneksel olarak düzenlediği NAKEM Balkan Festivali gala gecesi ile sona erdi.

Ekonomi 24.09.2021, 11:47
Bursa’da Balkan rüzgârı

Bursa’da Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (NAKEM) geleneksel olarak düzenlediği NAKEM Balkan Festivali gala gecesi ile sona erdi.

Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 15’ncisi düzenlenen NAKEM Balkan Festivali’ne çok sayıda protokol mensubunun yanı sıra Namık Kemal Spor Kulübü, Makedonya Arnavutluk Kosova Derneği, Tuna Folklor Eğitim Merkezi, Kumanova Yardımlaşma Derneği, Kosova Üsküp Derneği, Sırnıvır Türkleri Derneği, İnegöl Rumeli Derneği, Zafer Spor, Yıldız Folklor Derneği, Bursa Rumelililer Derneği, Kemerçeşme Derneği ve Kosova Kültür Koordinatörlüğü gibi sivil toplum kuruluşlarının idarecileri katıldı. Pandemi şartlarından dolayı bu yıl sadece gala gecesi olarak gerçekleşen festival, Zafer Mahallesi otopark alanında yapıldı. 3 bine yakın kişinin katıldığı gece NAKEM ekibinin gösterisi ile başladı.

Festivali, 2 yıl aradan sonra tekrardan düzenledikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Namık Kemal Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM) Başkanı Celal Yalçın, katılan herkese teşekkür etti.

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