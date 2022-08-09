Bursa Yenişehir Havalimanı, Temmuz ayında 15 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 9 bin 681, dış hat yolcu trafiği 5 bin 734 oldu. Böylece temmuzda toplam 15 bin 415 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 673, dış hatlarda 42 olmak üzere toplamda bin 715’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 229 ton oldu.

7 aylık (Ocak-Temmuz) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 63 bin 673, uçak trafiği 9 bin 577, yük trafiği (Kargo+posta+bagaj) ise 739 ton olarak gerçekleşti.