banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti
Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti
En güzel cuma mesajları
En güzel cuma mesajları
Deniz Çakır hakkında suç duyuru!
Deniz Çakır hakkında suç duyuru!

Bursa Ticaret Borsası’ndan önemli iş birliği

Bursa’nın önemli bir tarım şehri olduğunu dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, ileri teknolojiye dayalı bilinçli üretim uygulamalarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ekonomi 12.03.2021, 11:47
1
Bursa Ticaret Borsası’ndan önemli iş birliği

Bursa’nın önemli bir tarım şehri olduğunu dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, ileri teknolojiye dayalı bilinçli üretim uygulamalarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası ile Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında, tarım sektöründe eğitim eksikliğini gidererek, ileri teknolojiye dayalı bilinçli tarım üretimini teşvik etmek maksadıyla iş birliği protokolü imzalandı. Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan Onur ile Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut arasında gerçekleştirilen protokol için imza töreni düzenlendi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa’nın önemli bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Tarım sektörünün yüzde 4,8 büyüme oranı ile 2020 yılında büyüyen sektörlerin başında geldiğini hatırlatan Başkan Özer Matlı, “Şehrimizde tarım sektörünü dünya ile rekabet edecek bir noktaya taşımak istiyoruz. Salgınla birlikte artan korumacı politikalar ve gıdaya olan talebin çok daha fazla artması, geleneksel üretim modellerinin değişmesini zorunlu kılıyor. Bundan yola çıkarak, tarım sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin yanı sıra üreticilerimizin geleneksel üretim biçimlerini terk ederek bilimsel yöntemleri öğrenip uygulaması, mesleki yeterliliğe sahip gençlerimizin yetiştirilmesi amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültemiz ile iş birliğine gittik. İmzaladığımız protokol ile kentimizin halihazırda var olan tarım potansiyelini akademik bilgi birikimiyle daha üst seviyelere çıkarmayı ve ileri teknolojiye dayalı bilinçli ziraî üretim uygulamalarını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Protokolün içeriğine ilişkin bilgi veren Başkan Özer Matlı, “İş birliği protokolümüz doğrultusunda, üniversitemiz ile birlikte üniversite-sanayi iş birliğine katkı koyacak çalışmalar ile bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler, online ve diğer eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlıyoruz. Ayrıca tarımsal alanda faaliyet gösteren üyelerimiz ve üreticilerimizin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında, ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında proje okulumuz olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerimizi de uygulama ağırlıklı eğitimlere dahil ederek, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak gençlerimizi daha lise sıralarında yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle, Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız protokolün üyelerimize, üreticilerimize, gençlerimize ve Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise ülke tarımının kalkınması için üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini belirterek, Bursa Ticaret Borsası ile önemli bir projeyi hayata geçirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20