Bursa Ticaret Borsası işlem hacminde yeni rekora koşuyor

Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, ocak-temmuz dönemi işlem hacmi rakamlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılını da rekorla kapatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), ağustos ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile meclis üyeleri,video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda Genel Sekreter Fehmi Yıldız, meclis üyelerine Bursa Ticaret Borsası’nın işlem hacmi istatistikleri ile proje ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Temmuz ayında borsa işlem hacminin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak, 360 milyon 504 liradan 441 milyon 289 bin 763 liraya çıktığını belirten Fehmi Yıldız, ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte ise pandemiye rağmen bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla, 3 milyar 139 milyon 4 bin 569 liraya yükseldiğini ifade etti.

Temmuz ayında işlem hacmi sıralamasında ilk sırayı 140 milyon 700 bin 940 lira ile zeytininin aldığını belirten Yıldız, zeytini sırasıyla 83 milyon 291 bin 63 lira ile yaş sebze meyve, 33 milyon 873 bin 145 lira ile et ve et ürünlerinin takip ettiğini söyledi.

“Tüm enerjimizle çalışmayı sürdürüyoruz”

Toplantıda konuşan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, temmuz ayına ilişkin işlem hacmi verilerini değerlendirdi. Bursa Ticaret Borsası’nın üyeleriyle birlikte, bir yandan ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlarken, diğer yandan da büyümesine emin adımlarla devam ettiğini ifade eden Başkan Matlı, “Küresel anlamda oldukça zor geçen 2019 yılında borsamız, bütün zamanların işlem hacmi rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni hedeflerle yola çıktığımız 2020 yılında, bu kez bütün dünyayı korona virüs salgını vurdu. Ancak karşımıza çıkan olumsuzluklara rağmen üyelerimizle birlikte tek yumruk olup tüm enerjimizle mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Temmuz ayı ve bu yılın ilk 7 ayında elde ettiğimiz işlem hacmi rakamları, Bursa Ticaret Borsası’nın 2020 yılını da yeni bir rekorla kapatacağına işaret ediyor” dedi.

Bursa Ticaret Borsası’nı daha da ileri seviyeye taşıyacaklarının altını çizen Başkan Özer Matlı, daha sonra meclis üyelerinden sektörlerin meselelerini dinledi.