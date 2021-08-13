Bursa Ticaret Borsası hizmetlerini Konya’ya taşıdı

Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş., altıncı şubesini Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da açtı.

Bursa Ticaret Borsası tarafından 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi, ülkemizde her geçen gün gelişen ürün ihtisas borsalarının olmazsa olmazı olan yetkili sınıflandırıcılıkta kaliteli hizmet anlayışını Konya’ya taşıdı. Referans yetkili sınıflandırıcı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen yetkili sınıflandırıcı lisans denetimlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş, Konya şubesinde bölge üreticisine yetkili sınıflandırıcı hizmeti vermeye başladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türkiye’nin tahıl ambarı” olarak bilinen Konya’da bölge üreticisine hizmet edecek olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Laboratuar ve Depoculuk A.Ş.’nin, tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılarak geliştirilmesi, kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla kurulduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, “Borsamızın vizyon ve hedefleri doğrultusunda, üreticilerimizin ticari hayatlarına katkı sağlayacak önemli projelerimiz arasında yer alan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi’nin kurulmasının hemen ardından, hızla başlattığımız şubeleşme çalışmalarınadevam ediyoruz. Karacabey, Gaziantep, Turgutlu, Çorlu ve Polatlı şubelerimizin ardından altıncı şubemizi de Konya’da üreticilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Ülke tarımına katkı koyacak çalışmalara devam edeceğiz”

Yetkili sınıflandırıcılık hizmeti ile ticaretin, kalitesi ve standartları belirlenen tarım ürünleri üzerinden yapılmasına imkân tanıyarak tarımda fiyat istikrarının sağlanmasını istediklerini kaydeden Özer Matlı, “Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘yetkili sınıflandırıcı lisansı’ ile Konya şubemizde yetkili sınıflandırıcı olarak buğday, arpa ve mısır ürünlerinin analizlerini yaparak, bu ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılmasına ve lisanslı depolarda en uygun koşullarda saklanmasına imkan tanıyacağız. Böylece ticaretin standartları belirlenmiş tarım ürünleri üzerinden yapılmasıyla, hem gıda fiyatlarında yaşanan artışların ve gıda enflasyonunun önüne geçilmesine hem de üreticimizi kaliteli üretime teşvik ederek daha fazla kazanç elde etmesine katkı sağlamış olacağız.Bu vesileyle, Konya şubemizin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, ülke tarımına ve çiftçilerimize değer katmak için şubeleşme çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.