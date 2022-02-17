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Bursa Textile Show Rüzgârı 15 Mart’ta Başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa iş dünyasının dış ticaret hacmini artırmak için gerçekleştirdiği projeleri tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO, tekstil sektörünün üretim ve ihracat üssü Bursa’da giysilik kumaş alanında Türkiye’nin tek fuarı olan Bursa Textile Show’u (BURTEX) 15-17 Mart 2022 tarihleri arasında 7’nci kez düzenlemeye hazırlanıyor. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara 60’ı aşkın ülkeden sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

Ekonomi 17.02.2022, 11:49
Bursa Textile Show Rüzgârı 15 Mart’ta Başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa iş dünyasının dış ticaret hacmini artırmak için gerçekleştirdiği projeleri tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO, tekstil sektörünün üretim ve ihracat üssü Bursa’da giysilik kumaş alanında Türkiye’nin tek fuarı olan Bursa Textile Show’u (BURTEX) 15-17 Mart 2022 tarihleri arasında 7’nci kez düzenlemeye hazırlanıyor. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara 60’ı aşkın ülkeden sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

Türkiye’de en fazla UR-GE projesi yürüten ve alım heyeti programları ile sektörlerin ihracatına önemli katkılar sunan BTSO, Bursa tekstil sektörünün kalbinin attığı fuarı 7. kez sektörle buluşturuyor. Firmaların özverili çalışmaları neticesinde her geçen yıl büyüyerek Türkiye’de önemli bir marka haline gelen Bursa Textile Show Fuarı’nda 129 firma 2023 yılı İlkbahar/Yaz kumaş ve giysi koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ticaret Bakanlığı’nın da destekleriyle gerçekleştirilen fuara, 60’ı aşkın ülkeden iş profesyonelinin katılması bekleniyor.

Tekstil sektörünün lider şehirlerinde olan Bursa’da hayata geçen fuar, BTSO, Ticaret Bakanlığı, UTİB işbirliğiyle 15-17 Mart tarihleri arasında Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 4 bine yakın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan ve ikili iş görüşmelerine öncülük eden Bursa Textile Show, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurt dışı ve yurt içinden katılımcı firmalarla kentteki sektör temsilcilerini işbirliği masasında buluşturacak.

Türkiye’nin en büyüğü

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017 yılında alım heyeti faaliyeti olarak başlayan Bursa Textile Show’un 2018 yılından bu yana fuar olarak organize edildiğini söyledi. Fuarın bugün bölgenin en büyük ve Türkiye’nin tek giysilik kumaş fuarı haline geldiğini dile getiren Burkay, Oda olarak Türkiye’nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamak adına çalıştıklarını vurguladı.

60 ülkeden iş profosyonelleri geliyor

Paydaşların güçlü iş birliği ve tekstil sektörü temsilcilerinin özverili yaklaşımlarıyla Bursa Textile Show’u 7. kez gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Bursa’mız tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleri ile buluşturmak amacıyla fuarcılık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursa Textile Show’u bu yıl 129 firmamızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Katılımcı firmalarımızın ürünlerinin yurt dışındaki potansiyel alıcıları, fuar komitemizin detaylı çalışmaları ile tek tek belirlenerek fuara davet edildi. Fuarı, bu yıl yurt içinden konukların yanı sıra 60’tan fazla ülkeden 1.000’e yakın iş profesyoneli ziyaret edecek. Fuarımız, ziyaretçi sayımızı ve niteliğini her geçen yıl artırarak Bursa’da tekstil sektöründe önemli bir marka haline geldi. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

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