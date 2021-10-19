Bursa Textile Show 6. kez kapılarını açtı

Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl 30 ülkeden yaklaşık 300 yabancı alıcıyı üretici firmalarla buluşturan Bursa Textile Show, Merinos AKKM’de üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Bursa Textile Show, giysilik kumaş ve aksesuarları üretimi yapan firmaları yerli ve yabancı alıcılarla buluşturuyor. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) destekleriyle, Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda düzenlenen fuarda bu yıl 111 firma sonbahar-kış 2022/23 kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Şehir ihracatına güç katma hedefiyle gerçekleştirilen fuar çerçevesinde ayrıca Ticaret Bakanlığı destekleriyle BTSO tarafından tekstil sektöründe yürütülen UR-GE projeleri kapsamında ortak alım heyeti organizasyonu da gerçekleştiriliyor. Alım heyeti organizasyonuna bu yıl Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 30 ülkeden 300 yabancı alıcı katılıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Textile Show’u bu yıl altıncı kez gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dünyadaki rekabet şartlarında kaliteli üretim yapmak artık tek başına yeterli değil. Ürettiğinizi dünyaya sunmanız, pazarlamanız gerekiyor. Bu noktada Bursa gibi üretim merkezlerinde fuarların da düzenlenmesi çok önemli. UR-GE projeleri ile başladığımız bu etkinlik bugün mini bir fuar haline geldi. Projenin en başından bu yana fuarımıza inanan ve destekleyen tüm tekstil sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

30 ülkeden 300 yabancı alıcı

Bursa Textile Show’u alanında dünyanın en önemli buluşmalarından biri hâline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Burkay, “Ancak fuarın ziyaretçi sayısını artırmadan iştirâkçi sayısını artırmak istemiyoruz. Fuarımızın önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte dünyanın en büyük fuarları ile yarışabilmesi için sektör paydaşlarıyla birlikte gerekli olan stratejik adımları planlı bir şekilde atıyoruz. Fuar komisyonumuz bu yıl da oldukça titiz bir çalışma sonucu gelecek alıcıları belirledi. Salgın şartlarına rağmen 30 ülkeden 300’ü aşkın yabancı alıcıyı fuarımızda ağırlayacağız. Kendi imkanları ile gelen alıcıları da dâhil ettiğimizde bu sayı daha da artacaktır. 3 gün boyunca yerli ve yabancı 3 binden fazla ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz. Fuarımızın sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sektörün gücüne güç katacak”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, tekstil sektörünün Türkiye’nin ihracatçı sektörleri içinde dünya çapında en fazla söz sahibi olan sanayi dalı olduğunu belirtti. Tekstil sektöründe vizyoner girişimciler, vasıflı insan kaynağı ve üretim yetenekleri sayesinde Türkiye’niin dünyanın en büyük 7’nci tekstil ihracatçısı, AB’nin ise 2’nci tekstil ihracatçısı konumuna yükseldiğini ifade eden Vali Canbolat, “Sektörü stratejik yapan bir diğer önemli özelliği de dışa bağımlı olmaması.

Bursa ve ülkemiz hammaddeden nihai ürüne kadar sektörde entegre ve güçlü bir yapıya sahip. Bu güçlü yapı ihracat rakamlarına da yansıyor. Otomotivin ardından Bursa ihracatına en fazla katkı sağlayan sektörler tekstil ve hazır giyim sektörleri konumunda. BTSO öncülüğünde bu yıl 6.’sı düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı da sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tekstil sanayisinde Bursa’nın köklü bir üretim geleneğine sahip olduğunu söyledi. Tekstil sektörünün uzun yıllardır Bursa ekonomisi için önemini korumayı başardığını belirten Alinur Aktaş, “BTSO öncülüğünde gerçekleştirilen Bu yıl 6.’sı düzenlenen Bursa Textile Show da kentin artan ihracat ivmesine güç kazandıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“İhracata UR-GE katkısı”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO öncülüğünde hayata geçirilen UR-GE projelerinin şehir ihracatına önemli katkılar sağladığını belirterek, “Proje faaliyetleri ile önemli neticeler elde eden sektörlerimizin başında tekstil sektörümüz geliyor. Başarılarıyla bütün Türkiye’ye ilham kaynağı olan sektörümüzün proje kapsamındaki önemli kazanımlarından biri de ‘Bursa Textile Show Fuarı’ oldu. Firmalarımıza üretim kabiliyetini ve kaliteli ürünlerini uluslararası alıcılara sunma fırsatı sağlayan fuar, bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek. Fuarın sektörümüz, firmalarımız ve Bursa iş dünyamız adına hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol mensupları fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. Sektör profesyonellerini ve firmalarını bir araya getiren Bursa Textile Show, 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.