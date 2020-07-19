banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…
KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı
5 asırlık ’kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor
5 asırlık ’kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

Bursa TB Başkanı Matlı: "TOGG’u yollarda görmeyi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz”

BURSA TİCARET BORSASI (BURSA TB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZER MATLI, TEMELİ GEMLİK’TE ATILAN FABRİKADA ÜRETİLECEK TOGG’UN, TÜRKİYE’NİN DÜNYA OTOMOTİV LİGİNDE YER ALMASINI SAĞLAYACAĞINI BELİRTEREK, “2022 YILINDA BANTTAN İNDİRECEĞİMİZ TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG’U YOLLARDA GÖRMEYİ BÜYÜK BİR HEYECAN VE SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ” DEDİ.

Ekonomi 19.07.2020, 21:06
10
Bursa TB Başkanı Matlı: "TOGG’u yollarda görmeyi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, temeli Gemlik’te atılan fabrikada üretilecek TOGG’un, Türkiye’nin dünya otomotiv liginde yer almasını sağlayacağını belirterek, “2022 yılında banttan indireceğimiz Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u yollarda görmeyi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Yerli otomobilin Türk milletinin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), Bursa’da üretim yapacağı “TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin temelini tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı görkemli bir törenle attık. Toplam bedeli 22 milyar lira olacak yerli otomobil projesi hem ülke ekonomisine hem de Bursa`mıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizlere bu gururu ve sevinci yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimize, bakanlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile 5 babayiğidimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“TOGG, bir otomobilden çok daha fazlası”

Tanıtımı yapıldığı ilk andan itibaren dünyada büyük ses getiren ve 83 milyonun sahiplenerek gurur duyduğu TOGG’un bir otomobilden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Özer Matlı, “Hızlı bir şekilde kabuk değiştirerek dijital dönüşüm geçiren otomotiv dünyasında Türkiye, TOGG ile artık önemli bir oyun kurucu haline gelecek. Gemlik’te temeli atılan yerli otomobil fabrikası sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda bir teknoloji üssü olacak. Türkiye’nin otomobili ülkemizin dijital ekonomiye geçişinin en önemli örneğidir” dedi.

“Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya 50 milyar Euro`luk katkı sağlayacak”

Başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacak olan TOGG’un toplam proje bedelinin 22 milyar lira olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Türkiye’nin gururu olan projenin 2032 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılaya 50 milyar Euro katkı sağlaması, cari açığı 7 milyar Euro azaltması bekleniyor. Doğrudan 4 bin 300 kişiye iş imkânı oluşturacak proje, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturacak. Çalışan ihtiyacının büyük bir kısmı Gemlik ve çevre ilçelerden karşılanacak olan dev proje, Gemlik’i geliştirip büyütecek. Yerli ve milli otomobilimizin Bursa`ya geliş süreci boyunca yürütülen lobi faaliyetlerinde, TOBB Yönetiminde bulunmamızın da katkısı oldu ise ne mutlu bize. Artık bir “Bursa Markası” olan ve “Yeni Lige Yolculuk” ta odağında, teknoloji, Ar-Ge ve mobilite ekosistemi olan, akıllı ve çevreye duyarlı tüm değerleri aynı çatı altında buluşturan TOGG`un, Ülkemize ve Bursa`mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 33 43
9. Antalyaspor 32 41
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Southampton 37 49
12. Everton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 19 Temmuz 2020
İmsak 03:50
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:23