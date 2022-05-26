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Bursa tarımında aslan payı Mustafakemalpaşalı çiftçilerin

Mustafakemalpaşa Belediyesi, çiftçilerin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan aslan payını almasına vesile oldu. Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan 5 milyon lira değerinde 153 iş planı projelerinden 43’ü Mustafakemalpaşa’lı çiftçilerden çıktı.

Ekonomi 26.05.2022, 10:06
Bursa tarımında aslan payı Mustafakemalpaşalı çiftçilerin

Mustafakemalpaşa Belediyesi, çiftçilerin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan aslan payını almasına vesile oldu. Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan 5 milyon lira değerinde 153 iş planı projelerinden 43’ü Mustafakemalpaşa’lı çiftçilerden çıktı.

Genel tanımı itibarı ile kırsal bölgeleri kalkınmayı hedefleyen destek programında, Tarım Kredi Destekleme Kurumu tarafından yüzde 55-65 oranlarında sağlanan hibe desteklerinde çiftçiler kırsal alanlarda, çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitki, mantar, fide, su ürünleri yetiştiriciliği gibi birçok sektörde faaliyet gösterecek. Hibe desteğine ilave olarak kırsal alanlarda yapılacak faaliyetlerde çiftçiler, uygun yatırım harcamaları, KDV ve benzeri tüm vergilerden muaf olacaklar. Destekler çerçevesinde tarım kooperatifleri de traktör arkası makinelerinin alımını yapabilecek. Hibe desteğine hak kazanan çiftçilerle birlikte Bursa İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’ne adeta çıkarma yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar; ‘’Atıl ve ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaklarını’’ söyledi.

Başkan Mehmet Kanar; ‘’Çiftçimiz pastanın en büyük dilimini almaya hak kazandı. Hayırlısıyla İmzalarımızı attık. Her zaman ve her koşulda tarıma ve çiftçilerimize destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, ilçemizi tarımın başkenti yapacağız. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile çiftçimize her türlü desteği elimizden geldiğinin fazlasıyla sağlıyoruz. Bu çerçevede İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nün kırsal mahallelere yönelik yapmış olduğu desteklerde çiftçimizin kazanmış olduğu büyük payın yanı sıra bizlerde yine her zaman proje desteğimizi sürdürüp, çiftçimizin emeklerinin meyvesini almalarının mutluluğunu hep beraber yaşayacağız’’ şeklinde konuştu.

100. yılını kutlamaya hazırlanan Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde Belediye Başkanı Mehmet Kanar; ‘’ Göreve geldiğimiz süreçte belediyemiz bünyesinde ilk olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Müdürlüğümüzün başlattığı çalışmalar çerçevesinde, tohumdan ekime teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları, ücretsiz toprak analizi ile çiftçilerimizin bir telefon uzağında olduk. Çiftçiler gününde Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu içerisine kurmuş olduğumuz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bahçemizde, katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi başta olmak üzere yine ekonomik girdisi yüksek bamya, lavanta, adaçayı, aynısefa, kara mürver gibi 28 çeşit ürünün toprakla buluşması sağlanmıştı. Hedefimiz bu çeşitliliği arttırıp çiftçimizin daha çok gelir elde etmesini sağlamak’’ ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bal Ormanı projesini ilçeye kazandıran Mustafakemalpaşa Belediyesi, ücretsiz uygulamalı ekim eğitimleri ve toprak analizi çalışmalarını çiftçilerin hizmetine sundu.

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