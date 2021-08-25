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Bursa ormanlarında zengin tohum yılı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli teknik personeller tarafından Ömeraltı ve Çiviliçam mahallelerindeki karaçam ormanlarında yapılan incelemeler tamamlandı.

Ekonomi 25.08.2021, 12:32
Bursa ormanlarında zengin tohum yılı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli teknik personeller tarafından Ömeraltı ve Çiviliçam mahallelerindeki karaçam ormanlarında yapılan incelemeler tamamlandı.

Kırsal Ömeraltı ve Çiviliçam mahallelerinde bulunan karaçam ormanlarında zengin tohum yılı olduğu tespit edildi. Tespit neticesinde, bu mahalleleri kapsayan 42.5 hektarlık karaçam ormanının gençleştirme hazırlıklarının başlatılmasına karar verildi. Orman yetkilileri, karaçam ağaçlarının normal şartlarda 3 yılda bir bol tohum tuttuğunu ve bu sürenin coğrafya ve iklime bağlı olarak değişebileceğini ifade ederek, bol tohum yılında yapılan gençleştirme çalışmalarının daha başarılı olacağını dile getirdi.

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