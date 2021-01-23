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Bursa, MEGİP’te zirveyi kimseye kaptırmıyor

İş dünyasının nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamındaki kursiyerler, işsiz kalmıyor. Projenin öncü şehirleri arasında bulunan Bursa, MEGİP’ten yararlanan kursiyer sayısıyla 2020 yılında da zirvedeki yerini korudu.

Ekonomi 23.01.2021, 13:04
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Bursa, MEGİP’te zirveyi kimseye kaptırmıyor

İş dünyasının nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamındaki kursiyerler, işsiz kalmıyor. Projenin öncü şehirleri arasında bulunan Bursa, MEGİP’ten yararlanan kursiyer sayısıyla 2020 yılında da zirvedeki yerini korudu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü arasında imzalanan MEGİP, istihdam piyasasına sağladığı katkıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında 2020 yılında 19 meslekte toplam 149 istihdam garantili mesleki eğitim kurs programı açıldı. Kurslardan 3 bin 155 kişi faydalandı. Düzenlenen kurslarda ilk 5 meslek grubu sırasıyla, kablo ağı bantlama elemanı, müşteri hizmetleri görevlisi, perakende satış elemanı, klinik destek elemanı ve model makineci meslekleri oldu. MEGİP yetkililerinin etkin saha çalışmaları sonucunda mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan kursiyerlerle Bursa, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da MEGİP’ten yararlanan kursiyer sayısı kategorisinde Türkiye genelinde zirveyi kimseye kaptırmadı.

“Mesleki eğitim stratejik öneme sahip”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak insana yatırım odaklı birçok projeyi Bursa’ya kazandırdıklarını söyledi. BUTGEM ile şimdiye kadar 1.100’ün üzerinde eğitim programıyla 35 bine yakın kişinin meslek sahibi olduğunu ifade eden Başkan Burkay, Mutfak Akademi projesi ile hizmet sektörünün istihdamına katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı. MESYEB ile son 4 yılda 65 binin üzerinde çalışanın mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmasına destek olduklarını dile getiren Başkan Burkay, “Mesleki eğitime yönelik Bakanlığımız ile birlikte Şubat 2019’dan bu yana 17 ayrı okulda mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik proje yürütüyoruz. Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyimiz bizzat bu projelerde aktif rol alıyor. Bizler mesleki eğitimin Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde stratejik role sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu noktada 2021 yılında da ortak akıl doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Uyumlu bir işbirliği var

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İŞKUR, BTSO ve BTB yetkililerinden kurulu MEGİP İl Çalışma Grubu olarak Bursa’da uyumlu bir işbirliği halinde olduklarını ifade ederek, “İşverenlerin nitelikli işgücü eğitim ihtiyaçlarını uygun eğitim alanlarında seri bir çalışma sistemi ile gerçekleştirmekteyiz. Bursa’da nitelik ve beceri eksikliğinin giderilmesi halinde çok sayıda açık iş pozisyonu karşılanabilecek durumdadır. Bu sorunun giderilmesi için başlattığımız MEGİP mesleki eğitim kurslarından işverenlerin ve iş arayanların yararlanmasını öneriyoruz.”

Kursiyerlere destek

MEGİP, işverenlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlarken, iş arayanlar için de önemli fırsatlar sunuyor. MEGİP kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere günlük 108 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. MEGİP kapsamında mesleki eğitim kursları BTSO, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Borsası yetkililerinden oluşan İl Çalışma Grubu tarafından belirleniyor.

Ayrıca işgücünün işletmesinin gerekliliklerine uygun bir şekilde yetiştirmesine imkan tanıyan üniversite onaylı formal ve uygulamalı eğitim modülleri, MEGİP ile işyerlerine sunuluyor. Uygun kursiyerlerin eğitime dahil edilmesi halinde 6111 sayılı sigorta prim teşvikinden 42 ay süreyle yararlanma imkanı MEGİP sayesinde işyerlerine sağlanıyor. MEGİP ile ilgili detaylı tüm bilgilere www.megip.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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