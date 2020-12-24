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Bursa Gastronomi Turizmi Derneği kuruldu

Ülkemizde ve dünyada gastronominin ve gastronomi turizminin yükselişi ile birlikte, şehirlerin ve ülkelerin markalaşmasında büyük rol oynayan gastronomi turizmi Bursa’da tüzel bir kimlik kazanarak, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD) adı altında temsil edilmeye başlandı.

Ekonomi 24.12.2020, 11:13
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Bursa Gastronomi Turizmi Derneği kuruldu

Ülkemizde ve dünyada gastronominin ve gastronomi turizminin yükselişi ile birlikte, şehirlerin ve ülkelerin markalaşmasında büyük rol oynayan gastronomi turizmi Bursa’da tüzel bir kimlik kazanarak, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD) adı altında temsil edilmeye başlandı.

Bursa’nın gastronomi sektöründe yer alan önemli isimlerini bir araya getirerek kurulan Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD), Ramazan Başan’ın başkanlığında kuruldu. Yönetim Kurulunda, Danışma Kurulunda ve Bilim Kurulunda yer alan gastronomi ve turizm sektörünün birbirinden değerli kanaat önderleri, marka sahipleri, eğitim kurumu sahipleri, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle güç birliği yaparak kurulan Bursa Gastronomi Turizmi Derneği, Bursa’nın markalaşması ve gastronomisi için umut verdi. Bursa Gastronomi Turizmi Derneği kuruluşu nedeniyle açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan Ramazan Başan, "Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı ve yıllarca imparatorluğun başkentliğini üstlenen Bursa; yalnızca tarihi ile değil gastronomisi ile de adından söz ettirerek gastronomi şehri olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Gastronomi sektörünün önemli isimleriyle birlikte Bursa Gastronomi Turizmi Derneği’ni kurarak, Bursa’nın UNESCO’nun Gastronomi Şehirleri listesine girmesini hedeflediğimiz global vizyonumuzun gerçekleştirmesinde önemli bir adımı atmış bulunuyoruz" dedi.

"Bursa gastronomi şehridir"

Bursa GTD Kurucu Başkanı Ramazan Başan; bir şehrin ‘Gastronomi Şehri’ olabilmesi için öne çıkan en az 9 lezzeti ve özelliği olması gerektiğini, Bursa’nın Bursa Kebabı veya İskender Kebap diye bilinen lezzetin 1867 yılından bu yana var olduğunu, bunun yanında; ’Cantık, Tahinli Pide, Kayhan Pideli Köftesi, İnegöl Köftesi, Kestane Şekeri, Kemal Paşa Tatlısı, Gemlik Zeytini, Boşnak Böreği, Hasanağa Enginarı, Gürsu Armudu, Bursa Şeftalisi, Karacabey Soğanı, Kemalpaşa Domatesi, Ahududu ve Böğürtleniyle, Bursa Siyah İnciri, Kirazı, Gedelek Turşusu, Kaynak Suları, Maden Suları, Gazozu, Bursa Bıçağı, Teleferiği, Longoz Ormanı, Uludağ’ı’ ile tarihi mekanları, doğal güzellikleriyle birlikte Bursa’nın ‘Gastronomi Şehri’ ve ‘Marka Şehri’ olmayı hak ettiğini söyledi.

Başan kurulan Gastronomi Derneğinin amaçlarını ise şu şekilde sıraladı:

"Şehrin ve bölgenin dinamikleriyle birlikte üstleneceği projelerle, faaliyetlerle Türk Gastronomisi ile Bursa Gastronomisini önce ülkemizde sonra tüm dünyada tanıtılmasını sağlamak, UNESCO’nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden şehirler arasında Bursa’nın da yer alması için çalışmak, Bursa Gastronomisinin, Bursa lezzet adreslerinin yerli ve yabancı turistlerin seyahat nedenlerinden biri olmasını sağlamak, Bursa Gastronomi Haritasını oluşturmak, dijitalde yerli ve yabancı turistlerin ulaşabilmesini sağlamak, Bursa şehrinin uluslararası marka şehirlerden biri olmasını sağlayacak çözümler üretmek, etkinlikler düzenlemek, yazılı ve dijital yayınlar hazırlamak, gastronomi ve turizm alanında önemli bir yere ve potansiyele sahip Bursa için kurulması öngörülen lisans düzeyindeki Gastronomi Fakültesi’nin bir an önce hayata geçmesi konusunda aktif rol almak ve destek olmak, gastronomi sektöründe çalışan ve çalışmak isteyen tüm bireylerin, sektör profesyonellerinin, konu ile ilgili eğitim gören öğrencilerin işbirliği yapacakları bir platform oluşturmak ve iş bulmalarını kolaylaştırarak gelişimlerine katkıda bulunacak sertifikalı eğitimler düzenlemek, Bursa ve Türk Gastronomisinin tanıtım çalışmalarını yürütmek ve bu konuda çalışan kişi ve kuruluşlara destek vermek, konu ile ilgili çeşitli faaliyetler düzenlemek ve bölgesel ve uluslararası projeler yürütmek, Dernek olarak uluslararası yarışma ve etkinliklere temsilciler göndermek, bölgeler arası ve uluslararası festivaller düzenlemek, düzenlenen festivallere iştirak etmek, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler yaparak mesleki birlikteliği güçlendirmek. Gastronomi sektörüne katkıda bulunmak adına ve Bursa şehir kimliğinin tanıtılması için sektörde tüm kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, yüksek iletişimle ortak hareket etmek, gıdanın başkenti konumundaki Bursa’da gıda ve gastronomi üreticilerinin, marka sahiplerinin ve yeni girişimcilerin sorunlarıyla ilgilenmek."
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