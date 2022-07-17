’Bursa döner kebabı’ coğrafi işaret tescili aldı

Bursa’nın ünlü lezzetlerinden olan ’Bursa döner kebabı’ artık coğrafi işaret sahibi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) girişimleriyle kentle özdeşleşmiş ‘Bursa Döner Kebabı’, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldı. Böylece BTSO, girişimleri sonucu coğrafi işaret tescili sayısını 7’ye yükseltmiş oldu.

BTSO, Bursa’da üretilen ve kentle özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili almak için faaliyetlerine devam ediyor. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kestane şekeri, cevizli lokum, üzüm şırası, cantık, tahinli pide ve süt helvasının ardından kent ile özdeşleşen Bursa döner kebabı için de coğrafi işaret sürecini tamamladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin en önemli gastronomi kentleri arasında yer alan Bursa’nın lezzetlerini tescilleyerek koruma altına aldıklarını söyledi.

Başkan Burkay, dünya genelinde coğrafi işaret tescilli 10 binden fazla ürün bulunduğunu söyledi. Kestane şekeri, cevizli lokum, cantık, tahinli pide, süt helvası, üzüm şırası gibi lezzetlerin ardından Bursa döner kebabı içinde coğrafi işaret tescili aldıklarını belirten Başkan Burkay, “Türkiye’de zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor. Şu anda ülkemizde bin 149 tescilli ürün bulunuyor. Bursa’mız coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri. Coğrafi işaret tescil belgesi ile ürünlerin Bursa ekonomisine katkıları artıyor. Hedefimiz, coğrafi işaret tescili ile hem Bursa’ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirlerini artırmak. Oda olarak coğrafi işaret tescili aldığımız ürün sayısını 7’ye yükselttik. Bu süreçlerde sektör temsilcilerimizin katkıları oldukça büyük. BTSO olarak kentimizin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Coğrafi işaretler; ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece, üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor. BTSO da coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yaparak, Bursa’nın sahip olduğu zenginlik olan coğrafi işaretleri yaşatmak için çalışıyor. BTSO ayrıca kestane şekerinin Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret olarak tescillenmesi için girişimlerini sürdürüyor.