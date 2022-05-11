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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 196 milyon liralık yalın tasarruf

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan ‘Yalın Belediyecilik’ uygulamasının kurum kültürü haline gelmesiyle bugüne kadar 196 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bize miras kalan bu güzel şehri daha güzel şekilde geleceğe bırakmak, en büyük mutluluğumuz ve sorumluluğumuz olacaktır” dedi.

Ekonomi 11.05.2022, 15:26
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 196 milyon liralık yalın tasarruf

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan ‘Yalın Belediyecilik’ uygulamasının kurum kültürü haline gelmesiyle bugüne kadar 196 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bize miras kalan bu güzel şehri daha güzel şekilde geleceğe bırakmak, en büyük mutluluğumuz ve sorumluluğumuz olacaktır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama çerçevesinde yapılan çalışmalarla, akaryakıt verimliliği yüzde 5 arttı, ihtiyaç duyulan fazla mesai miktarı yüzde 17 ve ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarı da yüzde 16 azaldı. Araçların tamir ya da bakım için bekleme süreleri yüzde 17 azalırken, tüm bakım onarım maliyetleri yüzde 42 düştü. Modern çağrı yönetim sistemi ile pik saatlerde çağrı bekleme süreleri yüzde 65 oranında iyileştirildi. Binalarda ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısı yüzde 37 azalırken, buna karşın memnuniyet oranı yüzde 12 arttı. Ambar stok miktarları üçte bir oranında azaldı, cenaze nakil hizmeti kapasitesi yüzde 84 arttı. Buna karşın cenaze nakil hizmetinde yıllık maliyet yüzde 18 azaldı. Toplam elektrik tüketiminde de yüzde 2’lik azalma sağlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yalın belediyecilik uygulamalarıyla toplamda 196 milyon TL’lik tasarruf sağlandı ve elde edilen kaynak yine Bursalılar için hizmete dönüştü.

Radikal uygulama

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iki yıl önce başlattığı Yalın Belediyecilik yönetim modelinde alınan mesafe, düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan personelin, birimlerindeki yalın uygulamaları anlattığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar hayatın her alanına temas ettiğini, ihtiyaçların sonsuz ancak eldeki kaynakların sınırlı olduğunu söyledi. Vatandaş memnuniyetini artırırken, diğer taraftan tasarruf yoluyla kaynak üretme anlamında radikal uygulama olarak Türkiye’deki belediyeler arasında ilk defa yalın belediyecilik sistemine geçtiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu süreç dönemlik değil, sürekli iyileştirme var ve devamlı takip edilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla bunun kurum kültürü haline dönüşmesi gerekiyor. Bu kentte ne yaptığımız kadar nasıl yaptığımız da çok önemli. Farklı lokasyonlarda, karmaşık işlerde çok sayıda personel ve 600’e yakın şantiyemiz var. Yani bu karmaşayı yönetmek de ciddi zaman ve maliyet gerektiriyor. Aynı zamanda hizmet sunduğumuz herkesi de memnun ve mutlu etmek gibi temel vazifemiz var” diye konuştu.

Böyle gelmiş, böyle gitmez

Türkiye’de en büyük 500 firmanın büyük çoğunluğunda yalın yönetim modelinin uygulandığına ancak bunun kamuda uygulanmasının hayli zor olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Tabii buna direnç gösterenler de olabiliyor. Böyle gelmiş böyle gider mantığı gibi, maalesef kamuda da özel sektörde de çok ama çok sıkıntılı mantık var. Bunu değiştirmek lazım. Değişim ve dönüşüm, hayatın kaçınılmaz gerçeği. İnancımıza ve kültürümüze göre ‘iki günü bir olan ziyandadır’. Kullandığımız kaynaklarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bunu 7 gün 24 saat, 365 gün sürdürebilir hale getirip, tıkır tıkır bir makine gibi çalışan sisteme dönüşmek gibi derdimiz var. Bursa ölçeğinde kaynakları en verimli şekilde kullanıp, bu güzel şehrin hizmetine sunmanın derdindeyiz. Hep beraber bu kadim şehre sahip çıkmak, geliştirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Ama her şeyden öte bize miras kalan bu güzel şehri daha güzel şekilde geleceğe bırakmak, en büyük mutluluğumuz ve sorumluluğumuz olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasının sonunda yalın belediyecilik sisteminin bizzat içinde olan tüm personele teşekkür etti.

Dünya standartlarında uygulama

Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki uygulamaya yönelik detaylı bir dosyayı toplantı öncesi Başkan Aktaş’a sunduğunu hatırlattı. İpbüken, “Bu paylaşım toplantısı kanaatlerimi daha da kuvvetlendirdi. Yani verdiğim dosyanın içerisinde abartısız olarak burada yapılan faaliyetin dünya standartlarında ve ölçeğinde olduğunu söylüyordum. Şimdi eminim. Yani elimde göstergeler vardı, örnekler vardı, kanaatler vardı. Şimdi gördüğüm, değişikliklerden sonra burada hakikaten çok örnek şeyler oluyor. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar insana hizmeti esas alan bir organizasyon. Bu klasik ve tipik kamu sektörü değil. 21’inci yüzyılın karışık ortamı içerisinde ‘insanın yalnızlıklarını gidermek bakımından’ belediyeciliğin ülkemiz ve dünya ortamında önemi her geçen gün artıyor. Yalın yönetimle ilgili birçok paylaşım toplantısına gidiyorum. Gördüğüm en iyi yerlerden biri burası. O yüzden farkına varın ve daha iyisini yapın” ifadelerini kullandı.

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