Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG’un seri üretime geçmesiyle 60 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “TOGG’un işletme ruhsatını imzalamak, bir hayali gerçeğe dönüştürmenin imzasını atmak çok önemliydi. TOGG çok ciddi ihracat potansiyelini de ortaya çıkaracak” dedi.

Gemlik’te TOGG Fabrikası’nın açılış töreninde gazetecilere açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin belediye başkanı olarak işletme ruhsatını imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “O imzayı atmak heyecan vericiydi. Aralık 2019’da Cumhurbaşkanımız lansman yaptığında birileri “hayal” dedi, “montaj” dedi. Çarpıtmalar oldu. Ev sahibiydik. Valimizle karşıladık. 12 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız temelini attığında. Neden bahsediyor bunlar dediler. 26 ay üzerinden geçti. Açılışını heyecanla yapıyoruz. TOGG ülkenin geleceğine yapılan önemli yatırımdır. Yıllardır hayal edip de gerçekleştiremediğimiz vizyondur. Cumhuriyetin 100.yılında çok önemli kazanımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Yan sanayide dönüşüm başladı. Bursa otomotiv şehri, 3 markayı içinde barındırıyor. TOGG ile beraber sürecin ülke lehine evrildiğini görüyorum” dedi.

Gemlik’te inşa edilen TOGG’un lokasyon olarak da önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “İstanbul Bursa gibi önemli lokasyonun tam orta noktasında. 33 senedir araba kullanıyorum. Açıkçası kendi arabam da oldu. 24-25 yaşından beri. TOGG gerçekten harika bir araç. TOGG ile alakalı hem yurt içinde hem yurtdışında önemli talep olacağını düşünüyorum. İlk ve yerli olması sebebiyle heyecan oluşturdu, duruşu, kalitesi duruşuyla ilgi toplayacak. Çok ciddi ihracat potansiyeli ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Aracın günümüz şartlarında çok iyi bir ekip tarafından uzunca bir süredir tasarlanarak bugünlere getirilmesi çok şeyi ifade ediyor. TOGG’un bir çok otomobil firmaları ile alakalı dönüşüm ve değişimin tetikleyicisi olacağını düşünüyorum. İhracatla alakalı otomotivde bizi üst lige taşıyacak” diye konuştu.

Tesisle ilgili gerçekten heyecanlı olduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Tesisin içinde yer almak. 60 yıllık hayalin hayata geçmesi kıymetli. Şehrin belediye başkanı olarak da kıymetli tesisi, gerçeğe dönüşen hayale imza atmak çok önemli. 00.30 gibi geldiğimde Ankara’dan arkadaşlar belgeyi getirdiler, imzaladık. O imza heyecan vericiydi. Aralık 2019’da Cumhurbaşkanımız lansmanı yaptığında birileri “hayal” dedi, “montaj” dedi. Çarpıtmalar oldu. Ev sahibiydik. Valimizle karşıladık. 12 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız temelini attığında. “Neden bahsediyor bunlar” dediler. 26 ay üzerinden geçti. Açılışını heyecanla yapıyoruz. Ülkenin geleceğine yapılan önemli yatırımdır. Yıllardır hayal edip de gerçekleştiremediğimiz vizyondur. Cumhuriyetin 100.yılında çok önemli kazanımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Yan sanayide dönüşüm başladı. Bursa otomotiv şehri 3 markayı içinde barındırıyor. TOGG ile beraber sürecin ülke lehine evrildiğini görüyorum. Bizim plakamız 16. Biz 16.sıradaki araca talibiz. İnşallah banttan inen 16.araç bizim olacak. Beraberinde 13 bin personeli olan 8 iştiraki olan, 10 ayrı tüzel kişiliği yöneten Bursa’nın en büyük kamu kuruluşundan biri olan Büyükşehir Belediyesi’nin dönüşüm değişimi bu araçlarla sağlaması gerçektir. Bunun ekonomik boyutu da olacak. Araç almaktan ibaret değil, kullanımı ile alakalı bize de katkı sağlayacak. Gelecek adına hem kendi içinde TOGG hem de ülke otomotivi ile alakalı önemli açılımlara vesile olacak“ ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, TOGG’un yerli ve milli gururu yaşatan, kaliteyi yaşatan bir altyapıyı ortaya çıkardığına da vurgu yaparak, “Başka firmalar da markalar da tedbirini alacaktır. Ben TOGG’un her zaman hem kalitesiyle hem duruşuyla hem özellikleriyle bir ayrıcalığı ortaya koyacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.