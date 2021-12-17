Büro Memur-Sen’den kamu görevlileri için ek zam protokolü talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2022 yılında kamu görevlileri için de ek zam protokolü uygulanmasını talep etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2022 yılına ilişkin asgari ücretin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, kamu görevlileri için de ek zam protokolü uygulanmasını talep etti. Yazgan, “Ülkemizde asgari ücretle geçim sağlayan yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ancak aile fertleri ile birlikte dolaylı olarak ülkemizin çok büyük kısmını etkileyen asgari ücretin yüzde 50 oranında artış yapılması toplum adına, emek adına bizleri sevindirmiştir. Bunu takdir ediyor ve mutluluk duyuyoruz. Göstermiş olduğunuz hassasiyete emek örgütünün temsilcileri olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diğer taraftan en düşük memur maaşının asgari ücretin altına düşmüş olması memurlarımız üzerinde olumsuz etki, moral ve motivasyon bozukluğu oluşturmakta. Ancak asgari ücretteki bu artış onlar için de bir umuda dönüşmüş ve bu yönde de büyük bir beklenti doğmuştur. Ek zam protokolü yapılarak bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. İşverenimiz olan devletimizin bunu dikkate alacağı hususunda inancımızı ve umudumuzu koruyoruz” dedi.

“Kamu çalışanları üzerindeki bu vergi yükü alınmalıdır”

Gelir kayıplarındaki artışa değinen Yazgan, şunları söyledi:

“Kamu çalışanlarının ve bilhassa sözleşmeli personelin çok büyük vergi mağduriyeti bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin brüt sözleşme ücretinin tamamının vergi matrahına dahil edilmesi sonucu yıl içerisinde vergi dilimleri yüzde 15’ten yüzde 27’ye kadar çıkmaktadır. Verilen zam bu vergi kayıplarını karşılamıyor ve bu kapsamdaki personel ocak ayı maaşına kıyasla yılın son 5 ayında yüzde 20 ve yüzde 27 vergi dilimlerine girerek büyük oranda gelir kaybı yaşamaktadır. Kamu çalışanları üzerindeki bu vergi yükü alınmalıdır. Yıl içerisinde vergiden kaynaklı maaşı düşmemelidir. Kaldı ki yılın son aylarında hem enflasyondan kaynaklı ve hem de zamanında ödenmeyen enflasyon kaybına bir de vergi yükünü eklersek ciddi anlamda kamu çalışanlarının ücret kaybı söz konusudur. Sabit ücretle bu zor ekonomik koşullarda geçim sıkıntısı çeken kamu çalışanları ocak ayında temel ihtiyaç maddelerine harcadığı ücreti yılın sonunda aynı ücretle karşılayamazken, bir de buna fazladan vergi yükü eklenerek mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatılmaktadır.”

“4B sözleşmelilerin yıl içerisinde vergiden kaynaklı olarak maaşlarında bir ücret kaybı yaşamamaları için bir reforma ihtiyaç vardır”

Mağduriyetlerin giderilmesi için reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Yazgan, “Bu nedenle tüm kamu çalışanlarının ve özellikle 4B sözleşmelilerin yıl içerisinde vergiden kaynaklı olarak maaşlarında bir ücret kaybı yaşamamaları için bir reforma ihtiyaç vardır. Şöyle ki öncelikle tüm kamu çalışanlarının maaşlarında asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilmesi, şayet bu mümkün değilse yıllık yüzde 20 vergi dilimi olan 24 bin gelir vergisi matrahının 2022 yılı için en az 60 bine çıkarılması ve yüzde 27 vergi diliminin ise tüm bordro çalışanları için kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde verilecek zam bir anlam ifade etmez ve kamu çalışanları yüksek gelir vergisi ve yüksek enflasyon karşısında ezilmiş olacaktır. Bu konuda olumlu adımlar atılmasını bekliyor ve talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.