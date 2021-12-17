banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Büro Memur-Sen’den kamu görevlileri için ek zam protokolü talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2022 yılında kamu görevlileri için de ek zam protokolü uygulanmasını talep etti.

Ekonomi 17.12.2021, 13:09 17.12.2021, 13:17
Büro Memur-Sen’den kamu görevlileri için ek zam protokolü talebi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2022 yılında kamu görevlileri için de ek zam protokolü uygulanmasını talep etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2022 yılına ilişkin asgari ücretin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, kamu görevlileri için de ek zam protokolü uygulanmasını talep etti. Yazgan, “Ülkemizde asgari ücretle geçim sağlayan yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ancak aile fertleri ile birlikte dolaylı olarak ülkemizin çok büyük kısmını etkileyen asgari ücretin yüzde 50 oranında artış yapılması toplum adına, emek adına bizleri sevindirmiştir. Bunu takdir ediyor ve mutluluk duyuyoruz. Göstermiş olduğunuz hassasiyete emek örgütünün temsilcileri olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diğer taraftan en düşük memur maaşının asgari ücretin altına düşmüş olması memurlarımız üzerinde olumsuz etki, moral ve motivasyon bozukluğu oluşturmakta. Ancak asgari ücretteki bu artış onlar için de bir umuda dönüşmüş ve bu yönde de büyük bir beklenti doğmuştur. Ek zam protokolü yapılarak bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. İşverenimiz olan devletimizin bunu dikkate alacağı hususunda inancımızı ve umudumuzu koruyoruz” dedi.

“Kamu çalışanları üzerindeki bu vergi yükü alınmalıdır”

Gelir kayıplarındaki artışa değinen Yazgan, şunları söyledi:

“Kamu çalışanlarının ve bilhassa sözleşmeli personelin çok büyük vergi mağduriyeti bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin brüt sözleşme ücretinin tamamının vergi matrahına dahil edilmesi sonucu yıl içerisinde vergi dilimleri yüzde 15’ten yüzde 27’ye kadar çıkmaktadır. Verilen zam bu vergi kayıplarını karşılamıyor ve bu kapsamdaki personel ocak ayı maaşına kıyasla yılın son 5 ayında yüzde 20 ve yüzde 27 vergi dilimlerine girerek büyük oranda gelir kaybı yaşamaktadır. Kamu çalışanları üzerindeki bu vergi yükü alınmalıdır. Yıl içerisinde vergiden kaynaklı maaşı düşmemelidir. Kaldı ki yılın son aylarında hem enflasyondan kaynaklı ve hem de zamanında ödenmeyen enflasyon kaybına bir de vergi yükünü eklersek ciddi anlamda kamu çalışanlarının ücret kaybı söz konusudur. Sabit ücretle bu zor ekonomik koşullarda geçim sıkıntısı çeken kamu çalışanları ocak ayında temel ihtiyaç maddelerine harcadığı ücreti yılın sonunda aynı ücretle karşılayamazken, bir de buna fazladan vergi yükü eklenerek mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatılmaktadır.”

“4B sözleşmelilerin yıl içerisinde vergiden kaynaklı olarak maaşlarında bir ücret kaybı yaşamamaları için bir reforma ihtiyaç vardır”

Mağduriyetlerin giderilmesi için reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Yazgan, “Bu nedenle tüm kamu çalışanlarının ve özellikle 4B sözleşmelilerin yıl içerisinde vergiden kaynaklı olarak maaşlarında bir ücret kaybı yaşamamaları için bir reforma ihtiyaç vardır. Şöyle ki öncelikle tüm kamu çalışanlarının maaşlarında asgari ücret kadar vergi muafiyeti getirilmesi, şayet bu mümkün değilse yıllık yüzde 20 vergi dilimi olan 24 bin gelir vergisi matrahının 2022 yılı için en az 60 bine çıkarılması ve yüzde 27 vergi diliminin ise tüm bordro çalışanları için kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde verilecek zam bir anlam ifade etmez ve kamu çalışanları yüksek gelir vergisi ve yüksek enflasyon karşısında ezilmiş olacaktır. Bu konuda olumlu adımlar atılmasını bekliyor ve talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8