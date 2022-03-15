Büro Memur-Sen 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), ‘Zirveden Yeni Zirvelere’ sloganıyla 100 bin üye hedefi doğrultusunda 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin 81 ilinden, 114 şubenin bir araya geldiği programda Büro Memur-Sen, yeni hedefler belirlemek, üyelerin taleplerini değerlendirmek ve 16 Mart’ta yapılacak 3600 Ek Gösterge Toplantısı öncesi teşkilatları ile istişarelerde bulunmak amacıyla Başkanlar Kurulu düzenledi. ‘Zirveden Yeni Zirvelere’ sloganı kapsamında 100 bin üye hedefi başlığı altında düzenlenen 19. Başkanlar Kurulu’na, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan katıldı. Ankara’nın Haymana ilçesinde bir otelde düzenlenen program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasında ‘Zirveden Yeni Zirvelere’ sloganına değinen Yazgan, şunları kaydetti:

“13 Kasım 2022 tarihinde önce ahlak ve maneviyat, ‘Zirveden Yeni Zirvelere’ hedef 100 bin üye sloganıyla girdik ve 7. Olağan Genel Kurulumuzda sizlerin ve delegasyonumuzun teveccühüyle çok olgun, vakarlı, kardeşlik içerisinde bir genel kurul gerçekleştirdik. Delege kardeşlerimin ve siz değerli şube başkanlarımızın teveccühüyle Memur-Sen’imizin 7. Türkiye Buluşması’nın olduğu günün arifesinde 7. Olağan Genel Kurulumuzda ve 7-0’lık bir listeyle sizlerin teveccühüyle göreve gelmiş bulunmaktayız.”

6. Dönem Toplu Sözleşmede tarihi bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Yazgan, “3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro konusu bu toplu sözleşme de Genel Başkanımızın da imzasıyla bizlerin de imzasıyla 2022 içerisinde yürürlüğe girecek. Büro hizmet yolu genel idare hizmet sınıfının yoğunlukla yer aldığı bir hizmet bu. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusu bizim için hayati önem taşıyor. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunda şube başkanlarımızla istişare ederek, onların görüş ve fikirlerini de alarak 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunda tam da bu işin arifesinde bir yol haritası belirlemek istiyoruz” diye konuştu.

Son toplu sözleşmede toplu sözleşme ikramiyesi konusunda önemli bir açılım sağlandığını ifade eden Yalçın, “135 lira 400 liraya çıktı, şimdi oldu 500 lira artarak gidecek. 2023’ün sonunda o rakam çok daha fazla açacak mevcut ekonomik tabloyu dikkate aldığınızda. Sendikalı ile sendikasız arasındaki makas açılacak. Bu çok kıymetli bir haber. Ama bu adımın olması gerekeni bunun yetkili sendikanın üyesine verilmesidir. Ama memur sendikacılığının yasa değişimine ihtiyacı vardır” dedi.

3600 Ek Gösterge komisyonu, sözleşmelerle ilgili komisyonun bir an önce kurulmasının altını çizen Yalçın, “3600 Ek Gösterge komisyonunu kuralım, belli bir aşamaya gelsin, eşdeğer olarak sözleşmelerle ilgili komisyonu da kurup onu da birlikte çalışalım. Yılın ilk yarısında bunu çözmüş olalım diye bir karşılıklı sözel mutabakatımız vardı. Şimdi ilk toplantıyı yaptık. İkinci toplantı, bu toplantıda sözleşmeliler ilgili komisyonu da bir an önce kuralım diyerek bir ısrarımız olacak” açıklamalarında bulundu.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yazgan, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşmesi beklenen ‘3600 ek gösterge’ toplantısının önemini vurgulayarak, “Çalışma Bakanlığı’nda 3600 Ek Göstergeyle ilgili toplu sözleşmede imza altına almış olduğumuz Memur-Sen Konfederasyonumuz ve sendikamız tarafından imza altına almış olduğumuz Ek Gösterge görüşmeleri yarın devam ediyor. Tabi hükümetin bu anlamda bir teklifini bekliyoruz. Burada biz, 3600 ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde, geniş bir tabana oturacak şekilde çözülmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dört meslek grubunun ismini sayarak bir 3600 çerçevesi çizmişti ama tabi bizim büro hizmet kolunda yer alan birçok kurum var. Genel idare hizmetleri kurumları. Buradaki arkadaşlarımızın bu konuda bir mağduriyet yaşamaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Program, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan tarafından Genel Başkan Ali Yalçın’a hediye takdimiyle ve tüm üyelerin toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.