Burkay: “Kaybedecek vakit yok, hızla üretime odaklanmalıyız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, aşılama çalışmalarındaki başarıyla ekonominin sürdürülebilir kılınması gerektiğini belirterek, “Kaybedecek vakit yok, hızla üretime odaklanmalıyız. Bu süreçte çalışma günlerinin resmi tatillerle birleştirilmesi üretimi, ihracatı ve ticareti olumsuz etkileyecektir” dedi.

Başkan Burkay, pandeminin etkisiyle ortaya çıkan olağanüstü koşulların neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirterek, “Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşıların tedariki ve uygulamasında dünyanın en başarılı ülkeleri arasındayız. Toplumsal bağışıklığı kazanmak adına sergilediğimiz örnek dayanışmayı normalleşme adımlarıyla birlikte ekonomide yeni bir atılıma dönüştürmeliyiz.” diye konuştu.

Temmuz ayında ‘15 Temmuz Millî Birlik ve Dayanışma Günü’ ile Kurban Bayramı’nın idrak edileceğine işaret eden Başkan Burkay, “Birçok firmamız, salgınla mücadele kapsamında aylarca faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda kaldı. İşlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemde uzun tatiller, ivmelenen üretimi, ihracatı ve ticareti olumsuz etkileyecektir. Millî gelirimizi ve refah seviyemizi artırarak hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi.