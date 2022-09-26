Burdur’da 580 bin ton pancar işlenip 73 bin ton şeker üretilecek

Burdur Şeker Fabrikası 2022-2023 yılı Pancar Alım Kampanyası açılış töreni gerçekleştirildi. 102 gün sürecek yeni kampanya döneminde 6 il 24 ilçe 148 köyden 3 bin 822 çiftçinin üreteceği 580 bin ton şeker pancarı işlenerek, 73 bin ton kristal şeker, 22 bin ton melas, 158 bin ton yaş pancar posası üretimi hedefleniyor.

Şeker Fabrikası Pancar Alım Sahasında gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın devamında Vali Ali Arslantaş, Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat ve Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Turan Arslan tarafından konuşma yapıldı. Fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere Vali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi. İl Müftüsü Enver Türkmen’in yaptığı dua sonrası kurdele kesimi yapılarak pancar alımı başlatıldı.

Bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan Burdur Şeker Fabrikası’nda 102 gün sürecek yeni kampanya döneminde; 6 il 24 ilçe 148 köyden 3 bin 822 çiftçinin üreteceği 580 bin ton şeker pancarı işlenerek, 73 bin ton kristal şeker, 22 bin ton melas, 158 bin ton yaş pancar posası üretimi hedefleniyor.

Vali Arslantaş yaptığı konuşmada, “İnsan popülasyonu tarihin hiçbir döneminde günümüzdeki kadar yüksek olmamıştır. Doğum oranlarındaki küresel artış, teknolojinin sunduğu imkanlarla hayat koşullarının iyileşmesi ve sağlık alanındaki gelişmeler ortalama yaşam süresinin uzamasıyla neticelenmiş, bu sebeple temel besin gereksinimlerine olan ihtiyaç had safhaya ulaşmıştır. Yaşadığımız çağ endüstri 4,0 olarak nitelendirilse de insan oğlu varlığını devam ettirebilmek için sürdürülebilir tarıma hiç olmadığı kadar muhtaçtır. İktisadi faaliyetlerin esasını üretim-tüketim döngüsü oluşturur. Üretim, ham maddenin değişim sürecinden geçerek hedef çıktıya dönüşmesine verilen addır. 7 milyarı aşkın insan nüfusunun gıda talebi, sonsuz bir pazar oluşturmaktadır. Fabrikalar, ikinci sanayi devriminden itibaren bu nihayetsiz pazar ihtiyacını karşılamakta üretimin kalesi kabul edilmiştir. Tarım ürünlerinin sanayi tesislerinde işlenerek seri üretimle insanlığın hizmetine sunulması, yalnız beslenme alışkanlıklarımızı değil topyekûn yaşam biçimimizi değiştirmiştir. Fabrikalar marifetiyle sınırsız insan gereksinimlerini, sınırlı kaynaklarla, belirli bir kalite standardında karşılayabilme kabiliyeti, modern çağın en büyük sihridir. Her nevi gelişmişliğin temelinde üretim vardır. Kalkınmanın yolu üretmektir. Üretken ekonomiler, dinamik değişkenlere bağlı kalmaksızın toplumun refahını sağlarlar. Ne kişiler ne de devletler üretimden vazgeçerek salt ekonomik enstrümanlar marifetiyle zenginliğe erişebilirler" dedi.

580 bin pancarın, şeker fabrikasında işlenerek halkın hizmetine sunulduğuna dikkat çeken Arslantaş, "Şeker pancarının ilk üretici elinden ortaya çıkışının ardından fabrika bünyesinde 102 gün aralıksız üretim yapılması planlanmaktadır. Ürünün tedarik zinciri aşamasında halkımıza geçici istihdam imkânı sunulmaktadır. Bugün itibariyle başlayan şeker üretim seferberliği, iç piyasada sermaye dolaşımına ve dolayısıyla yerel ekonominin farklı alanlarında gerçekleşecek sirkülasyona vesile olacak bu suretle Burdur ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende Şeker Fabrikasına ilk pancarı teslim eden Çiftçiye hediyesini takdim eden Vali Arslantaş, yeni kampanya döneminin alın teri ve emekleriyle üretim yapan tüm çiftçiler başta olmak üzere Burdur ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.