Burası Antep değil, Aydın

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 1956 yılında küçük çaplı üretimine başlanan Antep Fıstığı son yıllarda bölgenin ana gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Hacıköseler Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerde de üretimi yapılan Antep Fıstığı üretiminde yeni sezonun ilk hasadı gerçekleşti.



Aydın'a 45 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıköseler Mahallesi, ürettiği Antep fıstığı ile Aydın ekonomisine katkı sağlıyor. Son yıllarda mahalledeki Antep fıstığı üretimi miktarının giderek arttığı mahallede, hasat dönemi başladı.

Yıllık 150 ton Antep Fıstığı üretimi ile Aydın ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhami Ercan, “Yaklaşık 850-1000 dekar alanda dikili bulunan arazilerden yıllık yaklaşık 150 ton Antep Fıstığı hasat ediliyor. Ağaçlar yaklaşık 30-40 yıllık ve melengeç aşılama. İlçeye 26 km uzaklıktaki Hacıköseler Mahallesi ürünün en yoğun olduğu bölge, bu bölgenin rakımı ise 700-800 rakım aralığında. Çeşit olarak Siirt çeşidi fazla aynı zamanda kırmızı çeşitte var. Yeni sezonun ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ise “Antep Fıstığında hasat dönemi başladı. Tüm üreticilerimize kolaylık ve bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.