Buralarda arsa alan kazandı; ''taşı toprağı altın'' İstanbul bu kez listede yok

Merkez Bankası, son 2 toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Bununla beraber Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29'a indirdi. Gayrimenkul almak isteyen milyonlarca vatandaş ucuz ve yatırımlık konut arayışına girdi.

Yine bunun yanında kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler arsa fiyatlarını araştırdı.

TCMB'nin son verisine göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,3, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,7, 28,5 ve 33,6 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyatlarının yanında arsa fiyatları son 2 yıldır hızla yükseliyor. Covid-19 salgını nedeniyle değişen beklentiler, uzaktan çalışma, deprem korkusu, İstanbul gibi büyükşehirlerin dışında müstakil yaşamı cazip hale getirdi.

Satılık hazır müstakil evlerin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşın özellikle İstanbul gibi şehirlerin dışında kendi arsasını alıp ev yaptırma istediği arttı. Bununla beraber arsa fiyatları uçtu.

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma da Arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.

İmarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal, "Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor" dedi.

Uzman isim, yatırım amacıyla alım yapanlar kadar, kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin de fiyat artışında etkili olduğunu vurguladı.

Yapılan araştırmaya göre arsa fiyat artışında İzmir ilk sırada. 2019-2021 arasındaki fiyat artışları incelendiğinde en büyük artışın yüzde 178 ile İzmir Seferihisar'da olduğunu belirten Ünal şunları söyledi:

"Bu artışı yüzde 176 ile Dikili, yüzde 170 ile Alaçatı, yüzde 147 ile Çeşme izliyor. İzmir aynı zamanda arsa fiyatının en yüksek olduğu il. Çeşme'de metrekare fiyatı 10 bin lirayı, Alaçatı'da 8 bin lirayı buluyor." İzmir'den sonra en büyük artışın yüzde 143 ile Muğla Datça ve yüzde 137 ile Bodrum'da görüldüğünü belirten Ünal, "Çanakkale'de fiyat artışları yüzde 131'i bulurken, Mersin'de yüzde 105'e, Balıkesir'de yüzde 91'e, Antalya'da ise yüzde 87'ye kadar yükseliyor" diye konuştu.

Konut fiyatları için inşaat maliyetleriyle birlikte arsa maliyetlerindeki artış kaynaklı bir yükseliş olduğunu belirten Ünal, "Son bir yılda kıyı bölgelerine bakarsak Muğla Datça'da evlerin ortalama metrekare fiyatı yüzde 105, Bodrum'da yüzde 80, Marmaris'te yüzde 48, Dalyan ve Fethiye'de yüzde 47 arttı. İzmir'e bakarsak, Foça ve Seferihisar'da yüzde 77, Çeşme'de yüzde 75, Urla'da yüzde 74, Alaçatı'da yüzde 67, Dikili'de yüzde 63 artış var" dedi.

Ünal yaptığı açıklamada, "Mersin'de ilçesine göre değişmekle birlikte yüzde 50 ile 65 arasında artış oldu. Antalya'da da artışlar yüzde 30'dan başlayıp kimi ilçede yüzde 68'i gördü. Konut fiyatı Çanakkale'de yüzde 55, Balıkesir'de yüzde 58'e varan oranda arttı" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE 950 BİN ARSA VE TARLA SATILDI

Türkiye genelinde, ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Arsa ve tarla satışlarının toplamı yaklaşık 950 bini bulurken, konut satışını da geride bıraktı.

TÜRKİYE'DE ARSA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLARIN LİSTESİ: İSTANBUL BU KEZ LİSTEDE YOK