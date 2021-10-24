banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

‘Bulut Bilişim Kampı’ sona erdi

Türk Telekom’un bulut teknolojileri alanında kariyerine önemli bir başlangıç yapmak isteyen gençler için düzenlediği ‘Bulut Bilişim Kampı’ tamamlandı. Bu yıl ilki düzenlenen kampta yarışan Alper Reha Yazgan, Ozan Sazak ve Zeynep Rümeysa Yorulmaz toplamda 33 bin TL değerinde ödülün sahibi oldular.

Ekonomi 24.10.2021, 13:21
‘Bulut Bilişim Kampı’ sona erdi

Türk Telekom’un bulut teknolojileri alanında kariyerine önemli bir başlangıç yapmak isteyen gençler için düzenlediği ‘Bulut Bilişim Kampı’ tamamlandı. Bu yıl ilki düzenlenen kampta yarışan Alper Reha Yazgan, Ozan Sazak ve Zeynep Rümeysa Yorulmaz toplamda 33 bin TL değerinde ödülün sahibi oldular.

Genç yeteneklerin kariyer gelişimlerini, ‘Gelişim Üssü’ ile destekleyen Türk Telekom, 11-20 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi Bulut Bilişim Kampı’nı düzenledi. Bu yıl ilki yapılan kampa Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin 500’ün üzerinde genç başvurdu.

Bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen ve ön değerlendirme, çevrimiçi sınav ve bire bir mülâkat aşamalarını başarıyla tamamlayan üniversite öğrencisi ve yeni mezun 50 genç kampa katılmaya hak kazandı. Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katıldılar.

İlk üçe girenlere 33 bin TL ödül

Kamp boyunca gösterdikleri performans ve kamp sonundaki proje yarışmasıyla değerlendirilen katılımcılardan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Zeynep Rümeysa Yorulmaz üçüncü olarak 8 bin TL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ozan Sazak ikinci olarak 10 bin TL ve birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Alper Reha Yazgan da 15 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL ödülün sahibi oldular. Ayrıca kampa dahil olan tüm katılımcılara kariyerlerine değer katacak ‘Başarı Sertifikası’ verildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2