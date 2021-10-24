‘Bulut Bilişim Kampı’ sona erdi

Türk Telekom’un bulut teknolojileri alanında kariyerine önemli bir başlangıç yapmak isteyen gençler için düzenlediği ‘Bulut Bilişim Kampı’ tamamlandı. Bu yıl ilki düzenlenen kampta yarışan Alper Reha Yazgan, Ozan Sazak ve Zeynep Rümeysa Yorulmaz toplamda 33 bin TL değerinde ödülün sahibi oldular.

Genç yeteneklerin kariyer gelişimlerini, ‘Gelişim Üssü’ ile destekleyen Türk Telekom, 11-20 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi Bulut Bilişim Kampı’nı düzenledi. Bu yıl ilki yapılan kampa Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin 500’ün üzerinde genç başvurdu.

Bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen ve ön değerlendirme, çevrimiçi sınav ve bire bir mülâkat aşamalarını başarıyla tamamlayan üniversite öğrencisi ve yeni mezun 50 genç kampa katılmaya hak kazandı. Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katıldılar.

İlk üçe girenlere 33 bin TL ödül

Kamp boyunca gösterdikleri performans ve kamp sonundaki proje yarışmasıyla değerlendirilen katılımcılardan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Zeynep Rümeysa Yorulmaz üçüncü olarak 8 bin TL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ozan Sazak ikinci olarak 10 bin TL ve birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Alper Reha Yazgan da 15 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL ödülün sahibi oldular. Ayrıca kampa dahil olan tüm katılımcılara kariyerlerine değer katacak ‘Başarı Sertifikası’ verildi.