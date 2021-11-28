Bulgaristan’dan 1 milyon turist Edirne’ye alışverişe geldi

Edirne’ye yılın ilk 11 ayında Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından giriş yapan 1 milyondan fazla Bulgar turist, esnafın yüzünü güldürdü.

Döviz kurunun artmasıyla Bulgaristan’ın para birimi leva 7 TL’ye yükselirken, Bulgaristan vatandaşları da Edirne’deki Ulus Pazarı’na akın etti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, Bulgaristan vatandaşları kapış kapış aldıkları ürünleri taşımakta güçlük çekti. Alışveriş poşetleri arabalara zor sığdı. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları, cumartesi ve pazar günleri de kentteki otellerde konaklamayı tercih ediyor. Edirne’de 3 gün boyunca alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşları, kent esnafının da yüzünü güldürüyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak- 27 Kasım tarihleri arasında Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yaklaşık 700 bin, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan da yaklaşık 300 bin Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.

“Bulgaristan vatandaşları bize can suyu oldu”

Ulus Pazarı esnaflarından Yılmaz Kul, Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yaptığını ve güzel para kazandırdıklarını belirterek, memnun olduğunu söyledi. Esnaf Salih Balta da, Bulgaristan vatandaşlarının kendilerine can suyu olduğunu ifade etti.

Çarşı esnaflarından Fikri Demirel, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye gelmesinin esnafa çok büyük katkı sağladığını söyledi. Demirel, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’den peynirden zeytine, tatlıdan giyime birçok ürün aldığını anlattı.

Bir başka esnaf Emre Nurlu, Bulgaristan vatandaşlarının giyim, yiyecek, mobilya ve birçok alışveriş için Edirne’yi tercih etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Edirne’de yaşayan Tuğba Çalılı ise pazarda Bulgaristan vatandaşlarının kapış kapış ürün aldıklarını görünce çok üzüldüğünü söyledi. Edirne’de öğrenci olduğunu belirten Hatice İller de, "Esnafın bize pek ihtiyacı yok, çünkü Bulgaristan vatandaşları onlardan yeterince alışveriş yapıyor” dedi.

Bulgaristan vatandaşı Adem Eroğlu, “Edirne’ye hem yemek yemeye hem alışveriş yapmaya geliyoruz. Bizim ülkemizden gelen kişilerle birlikte Edirne çok kalabalık oluyor” dedi.

Mazotu da Edirne’den alıyorlar

Edirne’de fiyatların çok ucuz olduğunu söyleyen Bulgaristan vatandaşı Adem Süleyman ise, genellikle yiyecek ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını ifade etti. Araçlarının mazotunu da Türkiye’den aldıklarını söyleyen Süleyman, “Mazotu buradan alınca elde ettiğimiz karla gezdiğimizin parasını çıkarmış oluyoruz” dedi.