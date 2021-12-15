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Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu

İhtiyaçlarını Edirne’deki yerel esnaftan karşılayan komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, alışverişlerinin yanı sıra kentteki otellerde konaklayarak, otelci esnafına da can suyu oluyor.

Ekonomi 15.12.2021, 13:02
Bulgar ve Yunan turistler otelcilere can suyu oldu

İhtiyaçlarını Edirne’deki yerel esnaftan karşılayan komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, alışverişlerinin yanı sıra kentteki otellerde konaklayarak, otelci esnafına da can suyu oluyor.

Özellikle cuma ve cumartesi günleri Bulgaristan’dan gelen turistler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk sebebiyle Edirne’deki otellerde konaklayarak rahatlıkla alışveriş yapma ve eğlenme imkânı buluyor. 2020 yılının bitmesine kısa bir süre kala kente akın eden Bulgar vatandaşlar, yılbaşı alışverişinin yanı sıra, yılbaşı gecesi için şimdiden otellerdeki yerini ayırtmaya başladı.

“Salgında otellerde yaşanan boşluğu Bulgar turistler kapatıyor”

Salgın nedeniyle zor günlerden geçen otelciler, yaz döneminde yaşanan gurbetçi yoğunluğunun ardından Bulgaristan ve Yunanistan’dan Edirne’ye alışverişe gelen turistlerle rahat bir nefes aldı.

Yaklaşık 20 yıldır Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe geldiğini söyleyen Şenol Arif, "Fiyatlar dolayısıyla şu an daha hesaplı alışveriş yapıyoruz. Yakıtı olsun, yemeği olsun, kıyafeti olsun her şey çok güzel. Ortalama 500 euro gibi bir para harcıyoruz” dedi.

“Edirne’yi kendi köyüm gibi biliyorum”

Aysel Iskenderow, “Türkiye’ye gelişimin sebebi her şeyden memnunum. Hizmetlerden, servis, yemek, kıyafet her şeyimizi burada karşılıyoruz. Boş zamanlarımızda seyahat ediyoruz. Türkiye’yi ve Edirne’yi kendi köyüm gibi biliyorum. 1 gece kalıyoruz. Zamanımız olursa 2 gece kalıyoruz. Tatillerde 10 gün kalıyoruz. 500-600 euro harcıyoruz. Yeni yıl yaklaşıyor. Hediye paketleri ve gıda alıyoruz. Hazırlık yapmaya başladık” dedi.

Özellikle son dönemde dövizde yaşanan dalgalanmalarla birlikte Bulgar müşterilerde artış olduğunu söyleyen Otel Müdürü Can Pekbaş ise “Bulgar müşterilerin yanı sıra yerli turistlerimizden de talep var. Edirne kültür şehri olduğu için tarih açısından 92 yıl Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir yer. Hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Özellikle son dönemde Bulgaristan’dan gelen misafirlerimizde yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonları başta olmak üzere yılbaşı için de şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladılar. Yılbaşını Edirne’de geçirecek olan yerli ve yabancı vatandaşlarımız olacak” şeklinde konuştu.

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